Cientos de podcasts falsos de Spotify ofrecen drogas

Ya no está de moda ser considerado un narcotraficante — ahora son podcasters. Sin embargo, esto va en contra de las normas de Spotify y de la ley.

La semana pasada, Spotify retiró apresuradamente cientos de podcasts con la publicidad de medicamentos sujetos a receta médica Business Insider informa de que Spotify ha eliminado unos 200 podcasts que podrían utilizarse para encontrar opiáceos y otras drogas, pero este no es el final del escándalo. Al día siguiente, CNN informó de que encontró fácilmente docenas de podcasts falsos más vendiendo drogas.

Algunos de estos últimos resultan preocupantes tras un primer vistazo a sus títulos: «My Adderall Store», «Xtrapharma.com», y episodios con títulos como «Order Codeine Online at a Safe Pharmacy in Louisiana» o «Order Xanax 2mg Online at a Good Deal for Christmas». Pero, por alguna razón, la detección automática de Spotify no los encontró. Según la CNN, algunos podcasts similares permanecieron disponibles durante meses.

Muchos episodios de podcasts se graban con la voz de un ordenador y duran menos de un minuto, hasta 10 segundos. Algunos de ellos no contenían audio en absoluto. La CNN sugiere que los moderadores de contenidos de Spotify a veces descubren bajadas de tono relacionadas con las drogas, pero no parece que la empresa se esté centrando en ellas. La mayoría de las plataformas no son responsables de los contenidos generados por los usuarios. Aunque lo fueran Política de Spotify eran eventos a gran escala, la moderación de los contenidos de voz es muy difícil, a diferencia de las imágenes o el texto.

La CNN no puede estimar cuántos usuarios de Spotify han interactuado con los podcasts sobre drogas, pero los resultados de la búsqueda son muy populares. Según un portavoz de Spotify Ars Technica informó de que todos los podcasts falsos nombrados por ambas publicaciones habían sido retirados.