Zoomers en TikTok fingen ser creaciones de la red neuronal Veo 3 y acumulan millones de visitas

Desde el momento en que Google presentó su modelo Veo 3 que puede generar vídeos realistas a partir de consultas de texto, distinguir entre realidad de las creaciones de IA se ha vuelto mucho más complicado — y los blogueros de TikTok lo están aprovechando al máximo, haciéndose pasar por versiones de vídeos generados por la tecnología y acumulando millones de visitas.

Periodista ArsTechnica Kylie Orland investigó los cambios en los algoritmos de la red social tras el lanzamiento de Veo y descubrió que ahora está simplemente ahogada en vídeos falsos. Curiosamente, entre noticias falsas y cortometrajes surrealistas creados por la red neuronal, TikTok está promocionando activamente vídeos con personas reales que fingen ser avatares generados por Veo.

Curiosamente, no solo los adolescentes, sino también las marcas reales sufren este tipo de «Por ejemplo, la banda de música indie Kongos publicó un vídeo que quiso hacer pasar por obra de la IA e incluso añadió una promo en el pie de foto: «Una banda de hermanos con barba tocando música rock en 6/8 con un acordeón». Una rápida comprobación de Orland reveló que los músicos del vídeo eran una banda real llamada Kongos, y que la canción (bastante buena, por cierto) que tocaban la habían escrito hace 9 años.

@kongosmusicI can’t believe how good AI is getting. Pay close attention to the guitar solo at the end and see if you notice it.♬ When You’re Here – In-Studio Live – Kongos