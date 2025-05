xAI ha anunciado que ha solucionado el extraño comportamiento del chatbot Grok AI, que Recordó obsesivamente «el genocidio de los blancos en Sudáfrica» en temas ajenos X. Pero su nuevo prejuicio no es mejor.

Sin embargo, la compañía no especifica si se trata de spam de Grok en relación con la teoría de la conspiración «genocidio blanco en Sudáfrica» — promovida por el propietario de xAI, Elon Musk. Tampoco se especifica quién exactamente hizo que Grok dijera esto y cómo pudo hacerlo, lo que da pie a especulaciones. Sin embargo, parece que el bot también tiene otras opiniones marginales.

We want to update you on an incident that happened with our Grok response bot on X yesterday.

What happened:

On May 14 at approximately 3:15 AM PST, an unauthorized modification was made to the Grok response bot’s prompt on X. This change, which directed Grok to provide a…

— xAI (@xai) May 16, 2025