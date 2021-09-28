«‎Суд у смартфоні». В Україні презентували мобільний застосунок «єСуд»





28 вересня в Державній судовій адміністрації України відбулася презентація мобільного застосунку «єСуд», який забезпечить доступ до системи «Електронного суду» через мобільні пристрої та смартфони. Це і є той самий «‎суд у смартфоні», який анонсував у березні президент України Володимиром Зеленським.

У квітні Рада ухвалила закон про систему електронного судочинства ЄСІТС, до складу якої входить модуль «Електронний суд». Мобільний додаток «єСуд» забезпечить доступ до можливостей системи «Електронного суду» на смартфонах та інших мобільних пристроях.

Мобільний застосунок спрощує доступ до правосуддя, зокрема і громадянам, які знаходяться в зоні збройного конфлікту на Сході України на території Донецької та Луганської областей, дозволяючи їм в окремих випадках не перетинати лінію розмежування. Він також дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на смартфон.

До цього часу «єСуд» проходив закрите тестування, а тепер він доступний для вільного завантаження в офіційних магазинах Google Play та App Store.

Основні можливості додатку «єСуд»:

пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею;

доступ до даних справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;

доступ до заяв, клопотань та інших документів, які користувач створив у своєму кабінеті;

доступ до довіреностей та ордерів, що знаходяться в кабінеті користувача;

анулювання довіреностей та ордерів.

Бюджет проєкту — приблизно 360 тис. грн. Всі витрати взяло на себе представництво в Україні. Розробка застосунку здійснювалася Floor 12 Apps у партнерстві з Державною судовою адміністрацією України та ДП «Центр судових сервісів» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

«Ми згенерували ідею з урахуванням побажань користувачів підсистеми «Електронний суд», основну версію якої тестували з 2018 року. Вони висловилися щодо потреби розробки мобільної версії застосунку, щоби доступ до «Електронного суду» був більш зручнішим через мобільні пристрої та смартфони. Тому ДСА України окрім ідеї розробило технічне завдання і функціональні вимоги до цього застосунку» Сергій Чорнуцький заступник Голови Державної судової адміністрації України

Розробники додатку закликають надсилати пропозиції та побажання щодо поліпшення інтерфейсу, розширення функціоналу або інформацію про виявлені технічні проблеми на електрону адресу: [email protected] або звертатися за телефоном технічної підтримки: (044) 492-70-10.