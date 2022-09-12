Анонсы игр Marvel и Disney с D23 Expo – квест Tron Identity, долгожданная Midnight Suns, продолжение культовой Monkey Island

На большом мероприятии D23 игровые студии Disney и Marvel анонсировали множество проектов. Одни игры еще не получили даже названия, другие тестируются уже несколько месяцев.

Неназванная игра с Черной Пантерой и Капитаном Америка

Студия Skydance New Media работает над приключениями Черной Пантеры и Капитана Америки в период Второй Мировой войны. Тизер не содержит деталей, однако Marvel в своем блоге рассказала про участие в игре Стива Роджерса («Капитан Америка»), Адзури, «Черной пантеры» того времени, солдата Гэбриэля Джонса и Нанали, шпиона из Ваканды. Разработку игры возглавляет Эми Хенниг, бывший креативный директор серии Uncharted.

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Tron Identity – новая игра в классической киберпанк-вселенной

Disney продолжает развивать вселенную Tron и представляет визуальную новеллу Tron Identity. Игра выйдет в 2023 году. Тизер является синематиком-завлекалкой, больше информации содержит страница игры в Steam. Разработчиком интерактивного повествования стала инди-студия Bithell Games.

Marvel World of Heroes – совместная игра с создателями Pokémon Go

Disney и производитель игр дополненной реальности Niantic работают над новой мобильной игрой во вселенной Marvel. Пресс-релиз гласит, что игроки смогут стать супергероями и будут патрулировать свои районы, чтобы предотвращать преступления, выполнять миссии и предотвращать межпространственные вторжения. Астрологи обещают резкое увеличение количества странных людей, размахивающих на улицах своими смартфонами.

Новая дата релиза стратегии Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns от Firaxis Games обещали выпустить еще в марте, затем октябре, но пока геймеры увидели лишь очередной трейлер. Релиз был перенесен на 2 декабря. Вначале игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5, позже добавятся версии для Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

Marvel Snap – свой Hearthstone с супергероями и драками

Яркий динамичный трейлер Marvel Snap интригует, а геймплей смогут оценить участники закрытого бета-теста. Игра тестируется с мая и выйдет 18 октября на ПК и мобильных платформах.

Return to Monkey Island – очередная часть игры с богатой историей

Приключение, которое началось в далеком 1990-м году, получит очередную часть уже 19 сентября. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch. Из примечательных геймплейных деталей – альбом, позволяющий заполнить сюжетную предысторию перед началом новой игры.

Полная игровая презентация двух студий, которая включает все трейлеры, длится 23 минуты и доступна на YouTube-канале Marvel.

Также Disney и Marvel поделились планами выхода кинолент и сериалов. В числе прочих – новый «Мандалорец», мультсериал «Истории Джедаев» со многими знакомыми героями и приквел Rogue One под названием «Андор».

Источники: The Verge, IGN