Новости
Apple продала более 500 млн планшетов iPad за 10 лет

Apple продала более 500 млн планшетов iPad за 10 лет

Apple продала более 500 млн планшетов iPad за 10 лет


Вчерашняя крупная онлайн-презентация Apple многих разочаровала — вероятно, в большей степени потому, что новых iPhone так и не показали (их, по-видимому, представят уже в октябре). Но, как бы там ни было, новинок и анонсов вчера было немало: две новые модели Apple Watch (1 и 2), два новых iPad (1 и 2), единая подписка на все свои сервисы Apple One и еще по мелочи. В рамках ивента также прозвучало объявление о преодолении важного рубежа, касающегося общих продаж iPad. В этом году, напомним, исполнилось десять лет с момента выхода первого iPad.

С 2010 года компания смогла реализовать во всем мире более 500 млн планшетов iPad. О достижении объявил лично глава Apple Тим Кук.

Это впервые Apple раскрыла подробную статистику после того, как в 2018 году перестала публиковать в своих отчетах данные по продажам iPhone, iPad и Mac. Тогда продажи iPad находились на отметке 350 миллионов. Ранее компания также приводила общие продажи iPhone (в этом году они должны перевалить за 2 млрд) и суммарный результат всех iOS устройств (2 млрд по состоянию на сентябрь 2018 года).

Учитывая мировую известность Apple и самого бренда iPad, а также объемы ее продаж, нет ничего удивительного в этом показателе, но результат все равно впечатляет.

Как известно, Apple — уже давно неоспоримый лидер рынка планшетов. Новенькие iPad 8‑го поколения и iPad Air 4-го поколения должны стимулировать оживление спроса. Интересно, насколько быстро Apple сможет преодолеть следующий рубеж в 1 млрд iPad и сможет ли она это сделать вообще.

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить