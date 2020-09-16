Apple продала более 500 млн планшетов iPad за 10 лет





Вчерашняя крупная онлайн-презентация Apple многих разочаровала — вероятно, в большей степени потому, что новых iPhone так и не показали (их, по-видимому, представят уже в октябре). Но, как бы там ни было, новинок и анонсов вчера было немало: две новые модели Apple Watch (1 и 2), два новых iPad (1 и 2), единая подписка на все свои сервисы Apple One и еще по мелочи. В рамках ивента также прозвучало объявление о преодолении важного рубежа, касающегося общих продаж iPad. В этом году, напомним, исполнилось десять лет с момента выхода первого iPad.

С 2010 года компания смогла реализовать во всем мире более 500 млн планшетов iPad. О достижении объявил лично глава Apple Тим Кук.

Это впервые Apple раскрыла подробную статистику после того, как в 2018 году перестала публиковать в своих отчетах данные по продажам iPhone, iPad и Mac. Тогда продажи iPad находились на отметке 350 миллионов. Ранее компания также приводила общие продажи iPhone (в этом году они должны перевалить за 2 млрд) и суммарный результат всех iOS устройств (2 млрд по состоянию на сентябрь 2018 года).

Учитывая мировую известность Apple и самого бренда iPad, а также объемы ее продаж, нет ничего удивительного в этом показателе, но результат все равно впечатляет.

Как известно, Apple — уже давно неоспоримый лидер рынка планшетов. Новенькие iPad 8‑го поколения и iPad Air 4-го поколения должны стимулировать оживление спроса. Интересно, насколько быстро Apple сможет преодолеть следующий рубеж в 1 млрд iPad и сможет ли она это сделать вообще.