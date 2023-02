Apple всё же вернулась к разработке iPhone SE 4 и оснастит его собственным модемом 5G – Минг-Чи Куо

По данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple работает над очередным доступным смартфоном iPhone SE следующего поколения, несмотря на его предыдущие сообщения о прекращении разработки такого устройства.

Куо написал в Twitter, что компания «перезапустила» проект. По его словам, iPhone SE 4 будет оснащен OLED-дисплеем — впервые в бюджетной линейке компании — а также модемом 5G, разработанным инженерами Apple, а не традиционным поставщиком Qualcomm.

2. The new iPhone SE 4 will equip with Apple’s 5G baseband chip produced by a 4nm process (similar to 5nm) and will only support Sub-6GHz as the current plan.

