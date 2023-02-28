Apple всё же вернулась к разработке iPhone SE 4 и оснастит его собственным модемом 5G – Минг-Чи Куо

По данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple работает над очередным доступным смартфоном iPhone SE следующего поколения, несмотря на его предыдущие сообщения о прекращении разработки такого устройства.

Куо написал в Twitter, что компания «перезапустила» проект. По его словам, iPhone SE 4 будет оснащен OLED-дисплеем — впервые в бюджетной линейке компании — а также модемом 5G, разработанным инженерами Apple, а не традиционным поставщиком Qualcomm.

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2. The new iPhone SE 4 will equip with Apple’s 5G baseband chip produced by a 4nm process (similar to 5nm) and will only support Sub-6GHz as the current plan. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone SE 4 будет более или менее «незначительной модификацией 6,1-дюймового iPhone 14». Устройство будет запущено в производство в начале 2024 года и поступит на рынок позже в том же году. Неясно, будут ли у телефона некоторые премиальные функции iPhone 14, такие, как Emergency SOS через спутник, Face ID и система с двумя камерами и ночным режимом, которых в настоящее время нет в iPhone SE третьего поколения 2022 года.

Однако Куо отмечает, что Apple придется «преодолеть технические препятствия, связанные с mmWave и спутниковой связью», прежде чем она сможет перевести свои основные смартфоны на модемы собственной разработки. Он добавляет, что может потребоваться одно или два поколения, чтобы собственные модемы Apple попали на её флагманские телефоны. Куо предсказывает, что собственные модемы также начнут появляться в Apple Watch и iPad, если все пойдет хорошо.

Источник: The Verge