Аукцион памятных вещей Apple: редкие фото, раритетные iPhone, iPad и Apple 1 проданы почти на $1 млн

Недавно состоялся аукцион разнообразных памятных вещей Apple, организованный RR Auction. Во время этого события было куплено вещей на общую сумму $983096, начиная от фотографий и заканчивая оригинальным компьютером Apple 1.

Итак, редкая фотография Стива Джобса, снятая на Polaroid и подписанная самим Джобсом, была продана за $12500. Также па продажу выставили Polaroid-фото Тима Кука с его подписью и 3 Polaroid-фотографии основной платы первого компьютера Apple 1. Эти фото вместе принесли $54090.

На аукционе также продавались раритетные устройства Apple. Например, оригинальный iPhone 2007 года в оригинальной упаковке продавался за более чем $25000. В то же время один из первых прототипов планшетов iPad стоил $24996.

Но больше всего в копилку аукциона (примерно треть от общей суммы) принес компьютер Apple 1, принадлежавший Дани Реддингтон — в то время сотруднику Apple. Перед продажей компьютер прошел процесс ремонта и восстановления в руках Кори Коэна — эксперта в этой области. Теперь устройство с зеленым монохромным экраном полностью рабочее, что, вероятно, и позволило продать его за $315914.

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В общем, это был увлекательный аукцион, который действительно можно считать прогулкой по истории Apple, связанной со взлетами и падениями и побочным развитием, которые сделали компанию такой, какой она есть сейчас.

Источник: phonearena

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