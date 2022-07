Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» показали энтов и ряд других персонажей

Грядущий сериал The Lord of the Rings: The Rings of Power / «Властелин колец: Кольца власти» получил новую порцию контента, демонстрирующую многих персонажей, локации и даже энтов. Авторы показали тизер, но пока что он доступен только на самом сервисе Prime Video.

Тизер начинается с демонстрации пейзажей Средиземья, а затем зрителям показывают персонажей сериала, которые наблюдают за кометой, входящей в атмосферу. При этом фанатам впервые продемонстрировали энтов – расу древесных людей Средиземья.

Показанный тизер фактически является трейлером грядущего трейлера. Следующий тизер авторы планируют показать 14 июля. Ранее авторы показали, как будут выглядеть орки в сериале.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке с 2017 года, а его премьера запланирована на 2 сентября этого года. Его сюжет сосредоточен на событиях Второй эпохи.

Источник: IGN