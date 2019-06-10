Bethesda анонсировала систему Orion, она повысит качество игровых стриминговых сервисов и снизит требования к скорости соединения





На выставке E3 2019 компания Bethesda Softworks анонсировала программную платформу, которая призвана значительно повысить производительность облачных игр. Система под названием Orion может быть добавлена ​​к широкому перечню игр в разных облачных потоковых сервисах. Компания заявляет о более качественном игровом процессе для игроков, использующих медленное интрнет-соединение.

Система Orion не является конкурентом сервисам Google Stadia или Microsoft xCloud, а скорее позиционируется в качестве вспомогательного механизма, помогающего устранить некоторые шероховатости, свойственные облачному геймингу. Как отмечают разработчики, система Orion может быть встроена в любой игровой движок, и её можно использовать в любой потоковой платформе. При этом преимущества получат как конечные потребители, так и сами игровые сервисы, так как стоимость их содержания и обслуживания будет ниже. По сути, Orion работает, делегируя некоторые задачи обработки локально игровому движку, а не выполняя их по мере передачи игроку через интернет.

Bethesda Softworks заявляет, что включение только одной из нескольких функций Orion снижает пропускную способность канала связи, необходимую для высококачественной потоковой передачи, на 40%. Кроме того, новая система также сокращает время, необходимое для кодирования кадра видео на 30%, и сокращает вычислительную нагрузку, которая для этого требуется, на 20%. Компания не уточнилпа, насколько включение всех функций Orion улучшит поток. Однако отмечается, что различные виды игр получат более выраженные преимущества от различных функций.

Теоретически, разработанная в Bethesda Softworks смягчает некоторые из самых больших проблем, стоящих перед облачными игровыми сервисами. Она может снизить минимально требую скорость интернет-соединения для такой платформы, как Stadia, которая в настоящее время требует скорость не менее 25 Мбит/с. Любое повышение качества видео при снижении требований к пропускной способности сети можно назвать положительным.

Потоковые платформы должны будут активировать Orion, в Bethesda Softworks говорят, что это не будет обременительным процессом. Основная работа по включению поддержку системы будет лежать на разработчиках игр. На текущий момент Bethesda Softworks уже ведёт переговоры о внедрении Orion с некоторыми студиями и платформами, но конкретные названия не сообщались. Можно предположить, что система изначально будет интегрирована во все собственные проекты компании, включая Doom Eternal, который будет работать на Stadia.

Бета-тестирование Orion начнётся позже в этом году без привязки к какому-либо потоковому игровому сервису. Пользователи смогут запускать игру Doom 2016 года с частотой 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по следующему адресу в Bethesda Doom Slayers Club.

Источник: The Verge