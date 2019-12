Blue Origin успешно запустила и вернула New Shepard во время 12-го испытательного полёта. Для капсулы это был 6-й запуск с возвращением на Землю

Blue Origin в двенадцатый раз успешно запустила в испытательный полёт свой суборбитальный корабль New Shepard. Изначально запуск был запланирован во вторник, 10 декабря, но из-за плохой погоды его решили перенести на 11 декабря. В 19:53 по киевскому времени ракета-носитель с капсулой отправились к границе с космосом со стартовой площадки компании в Западном Техасе. Прямая трансляция запуска велась на YouTube.

Спустя почти 3 минуты произошло отделение корабля от ракеты-носителя, после чего капсула с грузом поднялась на высоту 104,5 км над Землей. На 8-й минуте многоразовая ракета осуществила успешный контролируемый спуск на площадку космодрома, а на 11-й минуте с помощью трёх парашютов приземлилась и капсула.

Это уже шестой по счёту полёт New Shepard в космос с повторным использованием ракеты-носителя NS3, что является рекордом для коммерческих космических полётов. На борту корабля находился груз для проведения научных экспериментов. Один из них был разработан студентами Колумбийского университета, которые хотят изучить влияние микрогравитации на клетки. Кроме того, в космос отправились тысячи открыток от участников некоммерческого клуба Club for the Future. Эта миссия стала очередным испытанием New Shepard на возможность полёта человека в космос, Blue Origin продолжает совершенствовать безопасность и надёжность корабля в этом вопросе.

В этом году у Blue Origin было не так много запусков, поскольку компания занимается и другими долгосрочными проектами. На текущий момент продолжается разработка более мощной ракеты под названием New Glenn с возможностью повторного использования первой ступени. Ожидается, что она сможет выводить на орбиту спутники, грузы и, в конечном счёте, людей. Blue Origin надеется, что ВВС США выберут New Glenn для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности, а NASA – для отправки астронавтов на Луну.

Источник: The Verge