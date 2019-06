Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился неподалеку от платформы

Во время сегодняшнего запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy центральная часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась неподалеку. Сразу оговорим, что основная часть миссии пока идет успешно. Прямая трансляция запуска продолжается на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon Heavy с 24 спутниками стартовала с площадки LC-39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 25 июня в 09:30 по киевскому времени. Примерно через восемь с половиной минут после запуска боковые ускорители совершили мягкую посадку на космодром в зонах LZ-1 и LZ-2, а вот центральный блок первой ступени, как уже было сказано выше, при посадке промахнулся мимо баржи «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане. Это хорошо видно на видео с трансляцией запуска (примерно на 35 минуте после начала трансляции). Что интересно, на видео отчетливо видно, что центральный блок Falcon Heavy не просто промахнулся, определив, что посадка невозможна, он специально отлетел в сторону, чтобы минимизировать ущерб для платформы. Вот соответствующий фрагмент:

