Прямая трансляция запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy (STP-2). SpaceX впервые повторно использует боковые ускорители первой ступени

Сегодня SpaceX проводит очередной важный запуск — сверхтяжелая ракета Falcon Heavy в рамках миссии STP-2 (Space Test Program 2) выведет на три разные орбиты суммарно 24 спутника. Запуск, контракт на который был заключен еще в 2012 году, производится в интересах Министерства обороны США и поэтому является столь важным для компании Илона Маска. Это первый раз, когда на борту Falcon Heavy в космос отправляется оборудование ВВС США, так что официальные лица ВВС США будут пристально наблюдать за ходом миссии. Собственно, сама компания характеризует сегодняшний запуск как один из «самых сложных» в истории.

К слову, для этого запуска SpaceX использует два боковых ускорителя Falcon Heavy, успешно возвращенных после апрельского запуска саудовского спутника связи Arabsat 6A. Напомним, что в рамках той миссии SpaceX вернула и центральную часть первой ступени и первоначально хотела использовать и ее, но, к несчастью, та упала в океан при транспортировке после возвращения.

Сама ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде и дожидается отсчета. Подходящее стартовое окно для запуска ракеты открывается в 09:30 по киевскому времени. Отметим, что изначально оно открылось в 06 :30 по Киеву, но компания решила еще раз все перепроверить. У SpaceX будет ровно час, чтобы провести запуск, окно истекает в 10:30. Если что-то пойдет не так, то запуск перенесут на завтра, стартовое окно откроется 26 июня в 06 :30 по Киеву.

Сама прямая трансляция, как обычно, доступна на YouTube и она уже началась:

Также есть анимация миссии STP-2, демонстрирующая как все должно пройти:

Масса большинства аппаратов миссии составляет менее 100 кг, а их общая масса — всего 3700 кг. В числе прочей полезной нагрузки можно выделить атомные часы для навигации в дальнем космосе (Deep Space Atomic Clock, DSAC), аппарат Lightsail-2, оснащенный солнечным парусом, оборудование миссии Green Propellant Infusion Mission (GPIM), часть программы NASA по разработке «зеленой» альтернативы обычным двигательным установкам космических аппаратов, а также прах 152 покойных людей, доставку которого на орбиту оплатила компания Celestis Memorial Spaceflights.

Как отмечалось выше, спутники необходимо разместить на трех разных орбитах. В этом и заключается сложность основной миссии, потребуется многократное повторное включение двигателя Merlin 1D, приводящего в действие вторую ступень ракеты.

Само собой, SpaceX планирует вернуть два боковых ускорителя и центральную часть первой ступени для повторного использования — это вторая часть миссии. Сначала от ракеты отделятся боковые ускорители и сядут на сушу, в зоны LZ-1 и LZ-2 недалеко от места старта, а примерно через полминуты отделится и центральная часть первой ступени, которая должна сесть на морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Кроме того, в рамках этой миссии SpaceX попытается поймать часть головного обтекателя при помощи специального судна-паука SpaceX Ms. Tree (раньше оно называлось Mr. Steven, но сменило имя вместе с владельцем). Его сопровождает судно GO Navigator, с помощью которого из воды достанут вторую часть обтекателя.

SpaceX уже несколько раз пыталась поймать спускающуюся на парашюте створку обтекателя, но пока ни одна из попыток не увенчалась полным успехом, несмотря на четырехкратное увеличение площади сети. Лишь однажды обтекатель спустился на воду в 50 метрах от судна. Справедливости ради, SpaceX удалось сохранить обе створки обтекателя после первого коммерческого запуска Falcon Heavy со спутником Arabsat-6A в апреле, выловив элементы из океана после мягкой посадки. SpaceX изначально планировала использовать их повторно для запуска первых 60 спутников системы глобального интернета Starlink, но в итоге решила использовать новый обтекатель, обе части которого также удалось сохранить путем вылова из океана после успешного запуска интернет-спутников Starlink.

Обновлено:

Ракета Falcon Heavy с 24 спутниками стартовала с площадки LC-39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 25 июня в 09:30 по киевскому времени. Примерно через восемь с половиной минут после запуска боковые ускорители совершили мягкую посадку на космодром в зонах LZ-1 и LZ-2, а вот центральный блок первой ступени при посадке промахнулся мимо баржи «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбился. Это хорошо видно на видео с трансляцией запуска (примерно на 35 минуте после начала трансляции). Во время этого запуска SpaceX пыталась побить свой рекорд по удаленности места расположения баржи от космодрома — около 1240 км. Предыдущий рекорд был установлен во время предыдущего запуска Falcon Heavy, когда расстояние составило 967 км. Не исключено, что именно с этим и связана неудача.