Daimler и Bosch создадут сервис самоуправляемых такси на базе платформы NVIDIA, к тестам планируется приступить уже в 2019 году

Для полноценной работы самоуправляемых автомобилей требуются достаточно большие вычислительные мощности. В результате, многие тестовые самоуправляемые транспортные средства оснащены мощными компьютерами, которые занимают многом место, требуют много энергии и выделяют большое количество тепла. Частично решить эти проблемы можно, используя специализированные решения для самоуправляемых автомобилей. Именно по такому пути решили пойти компании Daimler и Bosch. Они анонсировали, что будут использовать платформу NVIDIA Drive Pegasus.

Данная система способна выполнять 320 трлн операций в секунду. Указанные выше компании считают, что этой вычислительной мощности будет вполне достаточно для обслуживания нужд самоуправляемых автомобилей четвёртого и пятого уровней автономности, которые будут использоваться в качестве роботизированных такси.

Daimler и Bosch в апреле этого года заявили о намерении объединить усилия в сфере разработки самоуправляемых такси. Такие автомобили планируется вывести на дороги на протяжении ближайших пяти лет.

Первые автомобили на базе платформы NVIDIA Drive Pegasus планируется начать испытывать во второй половине 2019 года. Это будут модификации седана Mercedes S-Class и микроавтобуса Mercedes V-Class. Компании всё ещё ведут переговоры с городскими властями в Кремниевой долине, потому конкретные названия городов, где будет осуществляться тестирование, пока не называются. Финальная версия самоуправляемых автомобилей совместной разработки Daimler и Bosch должна быть готова в начале следующего десятилетия.

Помимо поставок платформы Drive Pegasus компания NVIDIA также будет сотрудничать с Daimler и Bosch в сфере создания системы, необходимой для запуска райдшерингового сервиса на базе самоуправляемых автомобилей. При этом в рамках пилотного этапа такие транспортные средства будут придерживаться нескольких заранее определённых маршрутов.

В Daimler добавили, что подразделение Mercedes уже некоторое время работает над базовыми принципами автономного вождения. Речь идёт, в том числе, о прошлогодней инициативе Intelligent World Drive, когда автомобиль Mercedes с интегрированными системами автономного управления прошёл большую дистанцию во многих странах. Собранные при этом данные и сопутствующие исследования в дальнейшем помогут в рамках нового партнёрства.

Источник: Engadget