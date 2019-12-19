Дети захватили YouTube. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров





Американский журнал опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, ведущих свои каналы в YouTube.

Лидер рейтинга тот же, что и в прошлом году — восьмилетний мальчик Райан, родители которого ведут несколько каналов: там выкладываются ролики с реакцией Райана на покупку новых игрушек, их распаковка, то, как Райан играет в разные игры с семьей и друзьями и прочее. На эти каналы подписаны почти 23 млн пользователей, а доход Райана за последний год Forbes оценил в $26 млн. Как отмечает источник, с Райаном сотрудничают торговые сети Walmart и Target, телеканал Nickelodeon и стриминговый сервис Hulu.

Второе место в рейтинге заняли авторы канала о спортивных трюках Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков и $20 млн за год.

Третье место также занял ребенок — шестилетняя уроженка Краснодара Анастасия Радзинская, которая с 2018 года живет в США (город Бока-Ратон, штат Флорида). У Радзинской семь каналов, на которые в общей сложности подписаны 107 млн пользователей. Самые популярные среди них — Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с участием девочки посмотрели 42 млрд раз, а доход составил $18 млн.

Самый успешный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, который на днях неожиданно объявил о своем уходе в творческий отпуск, занял в рейтинге седьмое место с доходом в $13 млн. Еще в 2016 году он находился на вершине рейтинга.

Forbes оценивал доходы YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. При составлении рейтинга издание использовало данные аналитиков Captiv8, SocialBlade и Pollstar, а также информацию из открытых источников. Все суммы указаны без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Весь список 10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube выглядит следующим образом:

Источник: Forbes