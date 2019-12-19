Новости
Дети захватили YouTube. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров

Дети захватили YouTube. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров

Дети захватили YouTube. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров


Американский журнал опубликовал традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров, ведущих свои каналы в YouTube.

Лидер рейтинга тот же, что и в прошлом году — восьмилетний мальчик Райан, родители которого ведут несколько каналов: там выкладываются ролики с реакцией Райана на покупку новых игрушек, их распаковка, то, как Райан играет в разные игры с семьей и друзьями и прочее. На эти каналы подписаны почти 23 млн пользователей, а доход Райана за последний год Forbes оценил в $26 млн. Как отмечает источник, с Райаном сотрудничают торговые сети Walmart и Target, телеканал Nickelodeon и стриминговый сервис Hulu.

Второе место в рейтинге заняли авторы канала о спортивных трюках Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков и $20 млн за год.

Третье место также занял ребенок — шестилетняя уроженка Краснодара Анастасия Радзинская, которая с 2018 года живет в США (город Бока-Ратон, штат Флорида). У Радзинской семь каналов, на которые в общей сложности подписаны 107 млн пользователей. Самые популярные среди них — Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с участием девочки посмотрели 42 млрд раз, а доход составил $18 млн.

Самый успешный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, который на днях неожиданно объявил о своем уходе в творческий отпуск, занял в рейтинге седьмое место с доходом в $13 млн. Еще в 2016 году он находился на вершине рейтинга.

Forbes оценивал доходы YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. При составлении рейтинга издание использовало данные аналитиков Captiv8, SocialBlade и Pollstar, а также информацию из открытых источников. Все суммы указаны без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Весь список 10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube выглядит следующим образом:

  1. Райан Каджи — 23 млн подписчиков, $26 млн за год.
  2. Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков, $20 млн за год.
  3. Анастасия Радзинская — 107 млн подписчиков, $18 млн за год.
  4. Rhett and Link — 4,56 млн подписчиков, $17,5 млн за год.
  5. Джеффри Стар — 16,8 млн подписчиков, $17 млн за год.
  6. Preston — 10,9 млн подписчиков, $14 млн за год.
  7. PewDiePie — 102 млн подписчиков, $13 млн за год.
  8. Markiplier — 24,6 млн подписчиков, $13 млн за год.
  9. DanTDM — 22,2 млн подписчиков, $12 млн за год.
  10. VanossGaming — 24,8 млн подписчиков, $11,5 млн за год.

Источник: Forbes 

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить