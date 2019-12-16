«Король» устал. Самый популярный видеоблогер PewDiePie временно покинет YouTube





Самый успешный видеоблогер в мире Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, неожиданно объявил о своем уходе в творческий отпуск. В частности, «король» YouTube предупредил своих поклонников, что в начале 2020 года возьмет перерыв и перестанет публиковать новые ролики на YouTube.

В своем обращении он прямо заявил, что «очень устал» и что впервые за 10 лет» хотел бы подумать о чем-то еще, кроме YouTube. Шведский блогер не уточнил, когда вернется и планирует ли он возвращаться вообще, пообещав рассказать подробности позже. Что интересно, для объявления об уходе PewDiePie использовал недавнее очередное ужесточение правил администрацией YouTube — видеоролики, содержащие скрытые угрозы, оскорбления и преследования, теперь будут удаляться.

«Хочу сказать заранее, в следующем году меня не будет в течение какого-то времени. Я объясню это позже», — отметил PewDiePie.

PewDiePie создал свой канал на YouTube еще 29 апреля 2010 года, а в июле 2012 года он привлек первый миллион подписчиков, а в сентябре аудитория его канала на YouTube удвоилась. Через три года с момента основания у PewDiePie было уже 6 миллионов подписчиков, после чего аудитория канала PewDiePie на YouTube начала стремительно расти. 25 августа 2019 года PewDiePie преодолел психологическую отметку в 100 млн подписчиков. На протяжении нескольких месяцев между PewDiePie и индийской компанией T-Series, выпускающей музыку и фильмы, велось ожесточенное противостояние и в итоге последняя первой набрала 100 миллионов пользователей. Но именно PewDiePie — главная звезда среди обычных блогеров.

С 102 миллионами подписчиков и более 24 миллиардов просмотров видео на канале PewDiePie является одним из самых высокооплачиваемых видеоблогеров. По данным Forbes, его доход в 2018 году составил более $15,5 млн.

Источник: и