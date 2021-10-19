За 6 років ІТ-індустрія Львова виросла на близько 80% за кількістю фахівців. Наразі у регіоні живе і працює 26,5 тисяч технічних спеціалістів, а кількість ІТ-компаній у місті виросла на 156% з 2015 року. У сфері ІТ регіон розвивається чи не найшвидше в Україні. Підтверджують це і дані ІТ-компанії GlobalLogic, для якої кількість фахівців у львівській локації за 3 роки збільшилась вдвічі.

Розвиток львівської ІТ-індустрії відповідає загальноукраїнським тенденціям, а стрімке зростання галузі обумовлено цифровою трансформацією більшості сфер економіки, зростанням попиту на ІТ-продукти та збільшенням кількості компаній. При цьому, в середньому впродовж 3 років локальний ІТ-ринок виростав у спеціалістах на 13% щороку, а загалом з 2018 року у Львові стало приблизно на третину більше ІТ-фахівців.

Львів лишається третім найбільшим центром України за кількістю інженерів. Переважно ІТ-спеціалісти залучені у проєкти у великих та середніх компаніях. Так, близько 60% львівських розробників співпрацюють з компаніями, що мають 100+ фахівців. При цьому наразі один ІТ-фахівець у Львові створює 3 робочі місця в технологічній й суміжних галузях, що сприяє економічному розвитку країни в цілому.

“Львів – друга за величиною локація GlobalLogic. Зростання нашої львівської команди випереджає темпи розвитку ІТ-індустрії регіону у фахівцях. Так, восени 2021-го маємо вже 2000 спеціалістів, тобто на 100% більше, ніж у 2018 році. За цей час компанія відкрила 2 сучасні офіси в регіоні та стала одним із перших резидентів львівського IT Park. Наші львівські розробники працюють над різноманітними проєктами, але переважно спеціалізуються на розробках у сфері медицини, медіа, телекому та промисловості. Серед визначних розробок команди – система відеотрансляції Pixellot та екозастосунок EcoHike”, – коментує молодший віцепрезидент GlobalLogic Ігор Костів.

З 2018 року компанія GlobalLogic в Україні виросла на понад 90% до 6900 інженерів. Львів є лідером за темпами зростання кількості фахівців за останні 3 роки серед локацій компанії в Україні – фахівців у регіональному офісі стало вдвічі більше. Для дослідження компанія використовувала дані з відкритих джерел як DOU й Lviv IT Cluster, а також внутрішню статистику.

Джерело: GlobalLogic