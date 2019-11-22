Двое мошенников с помощью фиктивных представительств Tesla обманули украинцев более чем на 12 млн грн

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Прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении двух лиц, которые создали фейковые представительства американского производителя автомобилей Tesla и обманули клиентов более чем на 12 млн грн.

По версии следователей, подозреваемые на протяжении 2017-2019 годов создали ряд фиктивных представительств Tesla, используя схожие названия, и размещали в интернете рекламу о продаже ценных бумаг и автомобилей бренда. К компании Илона Маска созданные фигурантами дела фиктивные фирмы никакого отношения не имели. Лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них тоже не было. Обманным путем подозреваемые завладели средствами 25 пострадавших на сумму более 12 млн грн.

Подозреваемых обвиняют по ч. 2, 3, 4 ст. и ч.2 ст. УК Украины. Максимальный срок по первой статье — от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, по второй — от семы до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, которому и предстоит определить вину и меру наказания.

Источник: Прокуратура Киева