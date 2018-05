EA бесплатно раздаёт дополнение They Shall Not Pass к игре Battlefield 1

Компания EA совместно со студией DICE решили устроить аттракцион неслыханной щедрости и бесплатно раздать игрокам первое дополнение They Shall Not Pass («Они не пройдут») к игре Battlefield 1. Но сама игра всё же распространяется на платной основе. Хотя она доступна в виде пробной версии. Если же у пользователя нет игры Battlefield 1, то он всё равно может получить бесплатно дополнение, но воспользоваться им можно будет только после покупки игры (или длительного ожидания, когда она, возможно, тоже будет предлагаться бесплатно).

Напомним, дополнение «Они не пройдут» вышло в конце марта прошлого года и разнообразило Battlefield 1 введением французской армии и четырёх карт, местом действия которых являются живописные уголки Пятой (тогда — Третьей) Республики во время Первой мировой войны.

Теперь получить это дополнение можно бесплатно на сайте Origin по следующему адресу или в одноимённом приложении сервиса. Также предложение актуально и для владельцев Xbox One версии Battlefield 1. Скидка в размере 100% предлагается в магазине Microsoft. Версия для PlayStation 4 пока что не принимает участие в акции. Акция по бесплатной раздаче дополнения They Shall Not Pass продлится две недели.