Электронной системе автомобильной безопасности ESP исполнилось 25 лет, впервые ее применили в Mercedes-Benz S-Class





Четверть века назад компании Bosch и Daimler-Benz впервые применили систему электронной устойчивости ESP в серийном автомобиле Mercedes-Benz S-Class. С тех пор по оценке экспертов только в ЕС система стабилизации спасла около 15 тыс. жизней, а также предотвратила почти полмиллиона несчастных случаев с травмами. Наряду с ремнем безопасности и подушкой безопасности система ESP является одним из важнейших спасательных средств в автомобиле.

С момента создания в 1995 году компания Bosch продолжает совершенствовать свою систему стабилизации и к настоящему моменту произвела более 250 миллионов систем ESP. Представить современный автомобиль без этой электронной системы практически нереально — в текущее время 82% всех новых автомобилей в мире оснащены ESP, тогда как еще в 2017 году этот показатель составлял 64%.

Напомним, что система электронной стабилизации особенно эффективна в условиях мокрого или обледенелого покрытия в момент ухода от столкновения с неожиданными препятствиями, например, животными, или при движении на высокой скорости на крутых поворотах. По данным создателей система ESP может предотвратить до 80% всех аварий, связанных с заносом. Она сочетает в себе функции антиблокировочной (ABS) и антипробуксовочной (TCS) систем, но способна на большее: например, определять заносные движения автомобиля и активно противодействовать им.

Система стабилизации использует данные о динамике автомобиля, чтобы определить, движется ли он в том направлении, которое задает водитель. Если эти данные не совпадают, вмешивается ESP. С первого взгляда это может показаться простым, но на самом деле работа системы представляет сложный процесс. Интеллектуальные датчики сопоставляют угол поворота рулевого колеса и траекторию движения автомобиля 25 раз в секунду. Если показания расходятся, ESP понижает крутящий момент двигателя и тормозит отдельные колеса. Таким образом, система помогает водителю предотвратить уход автомобиля в занос.

Это достижение имеет долгую историю, которая началась в 1980-х гг., когда независимо друг от друга Bosch и Daimler-Benz предпринимали усилия по достижению большей устойчивости транспортного средства. С 1992 года и до выхода изобретения на рынок эксперты двух компаний объединились в одном проектном подразделении. Легендарный «лосиный тест», проведенный в 1997 году, помог совершить прорыв в разработке системы. Во время этого испытания для шведского автомобильного журнала автомобиль Mercedes-Benz А-класса опрокинулся, уходя от столкновения. В ответ Mercedes-Benz выпустил стандартное оборудование ESP, с тех пор все больше и больше автомобилей разных автопроизводителей оснащены системой стабилизации.

Законодательные органы делали ESP обязательной функцией для транспортных средств во многих регионах мира. В ЕС процесс внедрения этой нормы проходил постепенно. С ноября 2011 года требование по обязательному оснащению автомобиля системой ESP стало актуальным для новых легковых автомобилей и коммерческого транспорта. С 1 ноября 2014 к этому списку добавились все вновь зарегистрированные легковые и коммерческие автомобили. В Аргентине, Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Эквадоре, Израиле, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Южной Корее, Турции и Соединенных Штатах обязательное использование системы стабилизации либо закреплено юридически, либо имеет форму добровольного обязательства. Европейский опыт показывает, что по мере того, как доля транспортных средств, оснащенных этой системой, возрастает, число аварий уменьшается.

Источник: Bosch