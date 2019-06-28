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Epic Games Store дарит приключенческую игру Last Day of June

Epic Games Store дарит приключенческую игру Last Day of June

Epic Games Store дарит приключенческую игру Last Day of June


Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store в рамках очередной раздачи предлагает свои пользователям возможность бесплатно получить игру Last Day of June. Она создана знаменитыми разработчиками, в число которых входит признанный критиками режиссер Массимо Гуарини (Murasaki Baby, Shadows of the Damned), удостоенный множества наград музыкант Стивен Уилсон и сценарист Джесс Коуп.

Предлагаемая игра выполнена в жанре приключенческого интерактивного кино. Игрокам предстоит окунуться в историю любви и утрат, чтобы попытайтесь вместе с Карлом и Джун найти последовательность событий, которая спасет положение и жизнь Джун. Как заявляют создатели, эта игра заставит игрока спросить себя: «А что бы сделал я ради спасения любимого человека?».

Игра Last Day of June имеет рейтинг 89% положительных отзывов в Steam и 76 баллов из 100 в сервисе Metacritic. Получить её бесплатно можно в магазине Epic Games Store или в клиенте магазина до 4 июля.

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