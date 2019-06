Epic Games Store дарит приключенческую игру Last Day of June

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store в рамках очередной раздачи предлагает свои пользователям возможность бесплатно получить игру Last Day of June. Она создана знаменитыми разработчиками, в число которых входит признанный критиками режиссер Массимо Гуарини (Murasaki Baby, Shadows of the Damned), удостоенный множества наград музыкант Стивен Уилсон и сценарист Джесс Коуп.

Предлагаемая игра выполнена в жанре приключенческого интерактивного кино. Игрокам предстоит окунуться в историю любви и утрат, чтобы попытайтесь вместе с Карлом и Джун найти последовательность событий, которая спасет положение и жизнь Джун. Как заявляют создатели, эта игра заставит игрока спросить себя: «А что бы сделал я ради спасения любимого человека?».

Игра Last Day of June имеет рейтинг 89% положительных отзывов в Steam и 76 баллов из 100 в сервисе Metacritic. Получить её бесплатно можно в магазине Epic Games Store или в клиенте магазина до 4 июля.