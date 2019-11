Фотографии и характеристики планшета Huawei MatePad Pro утекли в сеть накануне презентации

Накануне презентации нового планшета Huawei MatePad Pro в сеть утекло много фотографий, связанных с этим устройством. В объективы камер попали, розничная упаковка, аксессуары, само устройство. Кроме того, опубликованы рендеры и технические характеристики этой модели.

Белая коробка подтверждает, что планшет Huawei MatePad Pro оснащён флагманским процессором Kirin 990 и акустической системой от Harman Kardon. Благодаря другим утечкам стало известно, что новинка содержит 10,8-дюймовый дисплей с разрешением 2K, четыре динамика , поддерживает обратную беспроводную зарядку и комплектуется стилусом M-Pencil. При этом стилус имеет массу 14 г, обеспечивает 10 часов автономной работы после зарядки на протяжении одного часа. Устройство поддерживает 6 различных жестов ввода и задержки на уровне 20 мс. Ёмкость батареи планшета составляет 7250 мАч.

To clarify, there will be a Kirin 990 and 7250mAh Battery in MatePad Pro. However, Huawei M-Pencil packs 20ms low latency, 6 inbuilt gestures, and recharges in an hour after 10 hours usage. It is 160mm thin and weighs 14g. #huaweinova5t #HuaweiFreeBuds3 #Huawei #MatePadPro

