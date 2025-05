Финал второго сезона The Last of Us слили в интернет — за 3 дня до официального релиза

Избежать спойлеров к финалу второго сезона The Last of Us теперь будет труднее — кадры седьмого эпизода, который должен был официально дебютировать лишь в это воскресенье, уже во всю «гуляют» сетью.

Собственно экранизация повторяет историю оригинальной The Last of Us Part 2, которая должна была выйти весной 2020 года и была отложена из-за пандемии, из-за чего столкнулась с множеством утечек кадров и спойлеров — в том числе об одной большой смерти.

По данным ComicBook, утечка седьмого эпизода (который, кстати длится всего 49 минут и является самым коротким в сезоне) произошел из-за зрителей, которые приобрели «сезонный абонемент» на Apple TV (вероятно, в рамках общего пакета), получив более ранний доступ к финалу — кто-то наиболее изобретательный сделал записи ключевых сцен и впоследствии выложил в Twitter и TikTok. Очевидно, ссылки на них мы давать не будем и советуем быть осторожнее при просмотре соцсетей тем, кто все-таки хочет избежать спойлеров.

Следует отметить, что у HBO существует давняя проблема с утечками: ранее в сеть сливали финалы таких шоу, как «Дом дракона» и «Игра престолов», а еще до релиза второго сезона The Last of Us кто-то выложил его финальный трейлер.

Сериал «Одни из нас» — это экранизация постапокалиптических игр серии The Last of Us от Naughty Dog. Первый сезон повествовал о контрабандисте Джоэле, которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Действие продолжения происходит через 5 лет после событий первого сезона и привлекает ключевых персонажей The Last of Us Part 2, таких, как Эбби (Кейтлин Дивер), Дина (Изабела Мерсед), Джесси (Янг Мазино) и Айзек (свою роль из игр дублирует на телевидении Джеффри Райт).

История Эбби, которую показали только в начале сезона в драматической сцене с убийством Джоэла, станет ключевым сюжетом третьего сезона, который уже официально находится в разработке. Напомним, что, когда появилась идея экранизации игр, Дивер активно продвигали на роль Элли, тогда как ее появление в образе другой персонажки вызвало волну критики у фанов из-за несоответствия образу из игры. Более того, актрисе пришлось нанимать дополнительную охрану на съемки из-за того, что некоторые слишком серьезно восприняли действия самой персонажки из игры. Ранее Дивер рассказала, что ее взяли в сериал без кастинга, а свою ключевую сцену во втором сезоне она снимала через несколько дней после похорон матери.

Четвертый сезон не подтвержден официально, однако шоураннер Крейг Мезин говорил, что завершить историю третьим «нет возможности». Тем временем третий сезон, кроме того, что сосредоточится на Эбби, планирует глубже исследовать конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, а также показать Крысиного короля в заброшенной больнице.

Напомним, что профильные издания оценили второй сезон The Last of Us в 95% (критика звучала только за оборванный финал), тогда как зрительский рейтинг сейчас находится на уровне катастрофических 39%— в основном с недовольными комментариями о касте Эбби и Элли. Сейчас оба сезона «Одних из нас» транслируются на HBO и Max (с официальной украинской озвучкой на Megogo) — седьмой и финальный эпизод второго стартует в это воскресенье.