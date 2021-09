Глава NVIDIA Дженсен Хуанг вошёл в список 100 самых влиятельных людей мира 2021 года по версии Time

Дженсен Хуанг, тайваньско-американский миллиардер, который является соучредителем, генеральным директором и президентом компании NVIDIA, был удостоен места в списке Time 100 самых влиятельных людей в 2021 году.

Дженсен Хуанг получил степень магистра электротехники в Стэндфордском университете. По мнению основателя DeepLearning.AI Эндрю Нг, который написал статью о Дженсене для Time, Хуанг одним из самых технически подкованных руководителей.

Дженсен Хуанг сосредоточился на графических процессорах, и его ставка окупилась. Теперь компания NVIDIA ежегодно зарабатывает миллиарды долларов на рынках GPU для игр (а также майнинга) и центров обработки данных. Оба эти сегмента требуют всё большей и большей вычислительной мощности.

В ролике, снятом для Time, Дженсен Хуанг говорит, что графические процессоры используются для моделирования реального мира в играх. Также он отмечает важность растущей потребности в ускорении искусственного интеллекта в научных целях.

