GlobalLogic: Кількість українських IT-фахівців у стосунках за 5 років досягла 75%





З 2016 кількість IT-фахівців, які не перебувають у стосунках, зменшилася майже на 20% і зараз становить 25% від загального числа інженерів. Поступово пару знаходять все більше фахівців — за 5 років цей показник піднявся з 70% до 75%. Про це йдеться в дослідженні GlobalLogic до Дня святого Валентина.

Майже 35% всіх IT-фахівців мають стосунки, але ще не уклали шлюб. З 2016 роки кількість таких пар незначно зросла — на 15%. Серед них майже на 70% збільшилося число пар, які живуть разом.

«IT-фахівці — професіонали, які приділяють час освіті, а також відповідально підходять до особистих питань. І ми їх підтримуємо. У нас в компанії є традиція вітати фахівців з нагоди весілля або народження дитини. Водночас галузь відносно молода — середній вік IT-фахівця становить 28 років — не всі з них готові або хочуть укласти шлюб,» — прокоментувала Катерина Губарєва, молодша віцепрезидентка, керівниця People-напрямку, GlobalLogic.

Проте з усіх фахівців у стосунках більшість уклала шлюб. Відсоток подружніх пар залишається стабільним — за останні 5 років в середньому 39% від всіх IT-інженерів.

По всьому світу приріст кількості подружніх пар знижується, цей тренд можна спостерігати і в Україні — у 2020 одружилися 168 тисяч пар, що на 29% менше, ніж у 2019. Збільшився і середній вік вступу до шлюбу серед всіх українців: для чоловіків — близько 28 років, для жінок — 25, що в середньому на 4 роки більше, ніж в 1991.

Для аналізу компанія GlobalLogic використовувала інформацію з відкритих джерел, зокрема, дані DOU, Міністерства Юстиції України та внутрішню статистику.

Джерело: GlobalLogic