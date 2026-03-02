banner
Новости Кино 02.03.2026 comment views icon

Вышел первый трейлер "Очень страшного кино 6"

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Вийшов перший трейлер "Дуже страшного кіно 6"

Вышел первый трейлер «Очень страшного кино 6», пообещав возвращение всех классических актеров франшизы к своим ролям.


В трейлере, кажется, жестко высмеиваются все ужастики, которые только выходили на экраны с момента последней части франшизы в 2013 году. Трейлер полон пародий на M3GAN и такие ленты как «Субстанция», «Оружие», «Грешники». Братья Уэйанс настроены серьезно разнести современный американский хоррор. Возвращаются и любимые героини Бренда (Реджина Холл) и Синди (Анна Фаррис). При чем Синди предстает в образе республиканки и здесь жестко высмеивается тема расизма.

Очевидно, что по примеру классических частей фильм будет включать немало отвратительных моментов. Например, бойня с Санта-Клаусом в торговом центре — пародия на «Ужасный 3″. Хотя в трейлере достаточно пародий, соавтор сценария Марлон Уэйанс говорит, что в центре внимания остаются ключевые персонажи» из первой части, включая Рэя и Шорти. Однако сценаристы не обошли стороной и появление нового поколения. В интервью, комментируя тему высмеивания преимущественно других проектов, Уэйанс резко возразили, что пародируют все подряд.


«Если вы посмотрите «Очень страшное кино», «Очень страшное кино 2», то увидите, что мы не просто «давайте добавим туда все подряд». Мы добавили все, что органично вписывалось в характеры персонажей», — заявляют создатели «Очень страшного кино 6».

Премьера ленты запланирована на 12 июня.

Франшиза, заработавшая почти $900 млн в прокате, была создана Марлоном, Шоном и Киненом Айвори Вейансами. Именно Кинен написал и снял первые две части и возвращается в качестве продюсера. Марлон и Шон были сценаристами и исполнителями главных ролей в первых фильмах.

Шестая часть «Очень страшного кино» будет иметь нового режиссера — Майкла Тиддеса. Он давно сотрудничает с братьями Веянсами, начинал ассистентом на съемках «Блондинки в шоколаде», а затем снял их известные ленты: сатирический хоррор «Дом с паранормальными явлениями» и комедии для Netflix — «Голяка» и «Шестерняшки».

Исполнительными продюсерами выступают Джонатан Гликман, Александра Лоуи и Томас Задра от Miramax.

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Підсумки Samsung Galaxy Unpacked 2026: "справжній" AI-Phone у серії S26, Galaxy Buds 4 та інші новинки

Ранее мы писали, что в «Очень страшное кино 6» возвращаются Реджина Холл и Анна Фэрис.

«Очень страшное кино» возвращается: создатели культовой комедии снова вместе после 18 лет перерыва

Источник: GamesRadar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Disney сомневается, что "Мандалорец и Грогу" будет успешным
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
"Грозовой перевал" стал грозовым провалом в США: касса ниже прогнозов
Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
"Крик 7" побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в почти $100 млн на старте
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
"Быть мертвым — весело": первый трейлер фильма "Мумия" Ли Кронина
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
"Что случилось с Кэти?": первые кадры фильма ужасов "Мумия" Ли Кронина
Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном
Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Helldivers
Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии
Первые отзывы на фильм "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом: "Анти-Интерстеллар без клише"
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить