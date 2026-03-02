Вышел первый трейлер «Очень страшного кино 6», пообещав возвращение всех классических актеров франшизы к своим ролям.





В трейлере, кажется, жестко высмеиваются все ужастики, которые только выходили на экраны с момента последней части франшизы в 2013 году. Трейлер полон пародий на M3GAN и такие ленты как «Субстанция», «Оружие», «Грешники». Братья Уэйанс настроены серьезно разнести современный американский хоррор. Возвращаются и любимые героини Бренда (Реджина Холл) и Синди (Анна Фаррис). При чем Синди предстает в образе республиканки и здесь жестко высмеивается тема расизма.

Очевидно, что по примеру классических частей фильм будет включать немало отвратительных моментов. Например, бойня с Санта-Клаусом в торговом центре — пародия на «Ужасный 3″. Хотя в трейлере достаточно пародий, соавтор сценария Марлон Уэйанс говорит, что в центре внимания остаются ключевые персонажи» из первой части, включая Рэя и Шорти. Однако сценаристы не обошли стороной и появление нового поколения. В интервью, комментируя тему высмеивания преимущественно других проектов, Уэйанс резко возразили, что пародируют все подряд.





«Если вы посмотрите «Очень страшное кино», «Очень страшное кино 2», то увидите, что мы не просто «давайте добавим туда все подряд». Мы добавили все, что органично вписывалось в характеры персонажей», — заявляют создатели «Очень страшного кино 6».

Премьера ленты запланирована на 12 июня.

Франшиза, заработавшая почти $900 млн в прокате, была создана Марлоном, Шоном и Киненом Айвори Вейансами. Именно Кинен написал и снял первые две части и возвращается в качестве продюсера. Марлон и Шон были сценаристами и исполнителями главных ролей в первых фильмах.

Шестая часть «Очень страшного кино» будет иметь нового режиссера — Майкла Тиддеса. Он давно сотрудничает с братьями Веянсами, начинал ассистентом на съемках «Блондинки в шоколаде», а затем снял их известные ленты: сатирический хоррор «Дом с паранормальными явлениями» и комедии для Netflix — «Голяка» и «Шестерняшки».

Исполнительными продюсерами выступают Джонатан Гликман, Александра Лоуи и Томас Задра от Miramax.

Ранее мы писали, что в «Очень страшное кино 6» возвращаются Реджина Холл и Анна Фэрис.

Источник: GamesRadar