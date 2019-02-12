Google наконец-то расширила функциональность контекстного меню в веб-версии Gmail. Нажатием правой кнопки мыши теперь можно отвечать на письма, пересылать их, откладывать и много чего еще

Google исправила один из главных недостатков интерфейса веб-версии почтового сервиса Gmail, вызывавших нарекания пользователей. Команда разработчиков Gmail наконец-то переделала контекстное меню, которое открывается по нажатию на входящее сообщение правой кнопкой мыши, добавив запрашиваемые пользователями опции. Это долгожданное изменение, которое должно повысить удобство работы с сервисом.

Напомним, до этого момента пользователь Gmail, нажав на правую кнопку мыши, мог совершить только три действия с письмом: отметить как прочитанное, заархивировать или удалить. Теперь же список доступных опций гораздо шире (изображение выше): можно ответить на письмо, переслать его, отложить прочтение на потом (функция Snooze), переместить в другую папку и сделать с ним много чего другого. Иными словами, Google наконец-то сделала контекстное меню веб-версии Gmail многофункциональным и поистине полезным.

Пока контекстное меню с расширенными функциональными возможностями доступно только для части корпоративных пользователей G Suite с планом обновления Rapid Release. После 22 февраля его получат другая часть пользователей G Suite с планом обновления Scheduled Release. О сроках доступности расширенного контекстного меню для рядовых пользователей бесплатного Gmail пока не сообщается, но обычно они получают обновления спустя несколько дней после пользователей G Suite. То есть, до конца месяца его должны получить все пользователи Gmail (как обычно, в зависимости от региона строки доступности могут отличаться).

Источник: Google