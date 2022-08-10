Google пытается публично пристыдить Apple за игнорирование протокола RCS для унификации общения пользователей iPhone и Android

Сегодня Google запустила новую рекламную кампанию, призванную подтолкнуть Apple к использованию RCS В 2008 году GSMA разработала новый стандартный протокол обмена данными, который в конце концов должен заменить SMS. RCS позволяет абонентам общаться через универсальную службу обмена сообщениями с теми же функциями, что и в мессенджерах. — межплатформенного протокола обмена сообщениями, который должен стать преемником устаревших стандартов SMS и MMS.

Поисковый гигант, постоянно улучшающий взаимодействие с продуктами конкурента, создал веб-страницу Get The Message, на котором изложены аргументы в пользу того, почему Apple должна поддерживать стандарт, позволяющий более плавно обмениваться сообщениями между iPhone и устройствами Android. Также Google продвигает хэштег #GetTheMessage для вирусного распространения этой идеи.

Пользователи iPhone применяют сервис Apple iMessage для отправки друг другу сообщений (с поддержкой шифрования, групповых чатов, высококачественных изображений и видео). Однако для текстовой коммуникации с пользователями Android они вынуждены использовать устаревшие протоколы SMS и MMS, обделенные многими современными функциями.

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Чтобы исправить это, в последние месяцы Google сделал ряд не очень тонких намеков Apple на поддержку RCS, который предлагает большинство (хотя и не все) функций iMessage. Протокол можно использовать как на iOS, так и на Android. Компания заявила, что надеется, что «каждая мобильная операционная система… обновится до RCS» на своей ежегодной конференции разработчиков в этом году, многократно повторив свое сообщение в Twitter.

В результате перехода экосистема Apple может выиграть — текущая ситуация в некоторых случаях даже приводит к блокировке пользователей iPhone на устройствах с Android. Протокол RCS обеспечивает бесперебойную связь между пользователями iMessage и делает сообщения на Android более удобными и привычными. Обратный шаг (перенос iMessage на Android) «больше навредит [Apple], чем поможет», признают руководители Apple признали во внутренней переписке.

Изначально распространению RCS мешало медленное развертывание стандарта, поддержка которого ложилась на плечи операторов связи. Ситуация после того, как Google фактически взял на себя ответственность за развертывание в 2019 году — RCS теперь легко доступен почти во всем мире. Крупнейший в мире производитель Android-смартфонов, Samsung, переключился на использование собственного RCS-совместимого приложения Google Messages в флагманской линейке Galaxy S22.

С развитием RCS постепенно приближается к функциональности шифрования в iMessage. Теперь он поддерживает сквозное шифрование E2EE в личных, поддержка E2EE в групповых чатах появится в этом году.

Шансы новой рекламной кампании Google не так уж велики — ожидать от Apple отступления собственной экосистемы навряд ли стоит. В США большинство абонентов используют iMessage менее активно пользуются зашифрованными кроссплатформенными сервисами сообщений, такими как WhatsApp или Signal.

Google активно работает не только над удобством текстовых сообщений, но и над улучшением сервиса видеозвонков. Недавно стартовало объединение сервисов Duo и Meet в одну программу.

Источники: The Verge, android.com