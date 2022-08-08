Samsung выпустила бета-версию One UI 5 на базе Android 13 для смартфонов Galaxy S22

Компания Samsung начала развёртывание открытой бета-версии оболочки One UI 5 для владельцев Galaxy S22 в США, Германии и Южной Корее. Обновление выходит всего за несколько недель до ожидаемого выпуска Android 13 и всего за несколько дней до мероприятия Samsung Galaxy Unpacked. Бета-версия One UI 5 выглядит как относительно небольшое обновление, которое добавляет некоторые параметры настройки, настройки уведомлений, а также новые параметры доступности и безопасности.

Оболочка One UI 5 основана на параметрах тем Android 13 и предлагает до 16 предустановленных цветовых тем на основе обоев и 12 дополнительных вариантов цвета для домашнего экрана, значков и панелей быстрого доступа. Она также внедряет способ размещения виджетов одинакового размера друг над другом.

Также есть некоторые новые специальные возможности, в том числе инструмент «Лупа», который использует камеру телефона для увеличения реальных объектов и текста. И ещё есть решения, позволяющие смартфону читать вслух ввод с клавиатуры.

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Вместе с тем One UI 5 заимствовала из Android 13 новые настройки уведомлений, которые требуют от разработчиков приложений запрашивать ваше разрешение перед отправкой вам уведомлений. Бета-версия One UI 5 также позволяет устанавливать предпочтительный язык для каждого приложения и даёт доступ к переработанной панели безопасности, которая сканирует смартфон на наличие потенциальных проблем.

Заинтересованные пользователи могут получить доступ к обновлению One UI 5, зарегистрировавшись через приложение Samsung Members. В скором времени перечень устройств и регионов, где доступна бета-версия One UI 5, будет расширен.

Источник: The Verge