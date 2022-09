Google работает над функцией шумоподавления Clear Calling для телефонных звонков на Android

В бета-версии операционной системы Android 13 (Android 13 QPR1 Beta 1) появилась новая функция под названием Clear Calling. Она предназначена для удаления посторонних фоновых шумов во время телефонных разговоров.

Согласно имеющейся информации, функция Clear Calling работает «в большинстве мобильных сетей», но «не доступна при совершении звонков через Wi-Fi». Также отмечается, что контент разговоров не передаётся в Google.

Manually enabled "Clear Calling" settings. Don't want to bother testing it, but here's a first look! pic.twitter.com/JUYPxlXiSN

Хотя функция Clear Calling всё ещё находится на этапе тестирования, её уже можно активировать на смартфонах с Android 13 QPR1 Beta 1, не прибегая к root-правам. Для этого нужно отправить следующую команду оболочки:

adb shell settings put global settings_enable_clear_calling true

После этого в разделе «Звук и вибрация» в настройках появится соответствующий пункт Clear Calling.

