Google запускает нативную версию браузера Chrome для компьютеров Mac на ARM-процессорах Apple M1

По словам менеджера по продукту Chrome Марка Чанга, компания Google намерена в среду выпустить специальную версию браузера, которая будет работать на новых компьютерах Apple Mac с процессорами на базе архитектуры ARM. Фактически, поисковый гигант начал выпуск новой версии во вторник, но приостановил её развёртывание, потому что первая версия могла приводить к неожиданным сбоям.

Некоторые пользователи уже могли заметить, что их версия Chrome обновилась до нативной для новых чипов Apple M1. Но затем снова произошёл откат до версии x86.

Теоретически нативная версия браузера могла бы более эффективно работать на компьютерах Apple с чипами ARM. Хотя предварительные обзоры показали, что даже обычная версия Chrome, созданная для компьютеров с процессорами x86, хорошо работает на новых MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с чипом M1.

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4

— Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020