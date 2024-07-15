HP OmniBook Ultra: процессор AMD Ryzen AI 300, 21 час автономной работы и цена от $1450

HP подготовила к выпуску новый высококлассный ноутбук с процессором AMD Ryzen AI 300. Эта модель получила поддержку функций искусственного интеллекта и довольно длинное название HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC.

Процессор Ryzen AI 300 также содержит блок NPU AMD Ryzen AI. HP говорит, что работала с AMD над чипом NPU, который обеспечит производительность до 55 TOPS. Система поддерживает установку до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя емкостью до 2 ТБ. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 2240х1400 пикселей.

HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC также содержит 9-мегапиксельную веб-камеру, модуль беспроводной связи Wi-Fi 7 и аккумулятор, который обеспечивает до 21 часа автономной работы в режиме просмотра видео. Вес новинки составляет около 1,58 кг. HP говорит, что ноутбук получит бесплатное обновление, которое позволит использовать функции Microsoft Copilot+ PC в Windows 11, но пока нет информации о том, когда это произойдет.

Ноутбук HP OmniBook Ultra 14-inch Laptop Next Gen AI PC поступит в продажу в августе по цене от $1449,99.

HP также анонсировала два моноблочных компьютера HP OmniStudio X с IPS дисплеями диагональю 27 и 31,5 дюйма. Экран меньшей модели поддерживает разрешение 3840х2160 пикселей. 31,5-дюймовая версия предлагает сенсорную панель, но имеет меньшее разрешение — 2240х1400 пикселей.

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Обе модели могут комплектоваться процессорами Intel Core Ultra 5 или 7, оперативной памятью объемом до 32 ГБ, твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ и 5-мегапиксельной веб-камерой. В случае 31,5-дюймовой модели есть возможность добавить опциональную видеокарту Nvidia GeForce 4050.

Новые моноблоки HP OmniStudio X станут доступными покупателям в августе по цене от $1149,99.

Источник: neowin

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