Huawei опровергает сокращение производства смартфонов

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Компания Huawei прокомментировала ITC.UA информацию о сокращении производства своих смартфонов на заводах Foxconn, назвав её лишь слухами.

«Масштабы нашей глобальной производственной деятельности остаются неизменными для всех подразделений компании» — отмечают в Huawei.

Напомним, что издание South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники сообщило о сокращении объёмов поставок смартфонов Huawei, в связи с чем тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил работу нескольких производственных линий по сборке мобильных устройств.