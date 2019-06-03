Huawei опровергает сокращение производства смартфонов
Компания Huawei прокомментировала ITC.UA информацию о сокращении производства своих смартфонов на заводах Foxconn, назвав её лишь слухами.
«Масштабы нашей глобальной производственной деятельности остаются неизменными для всех подразделений компании» — отмечают в Huawei.
Напомним, что издание South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники сообщило о сокращении объёмов поставок смартфонов Huawei, в связи с чем тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил работу нескольких производственных линий по сборке мобильных устройств.
- 15 мая 2019 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны. Уже на следующий день, 16 мая, Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в черный список, запретив закупку компонентов и технологий американских производителей без специального разрешения. Еще спустя несколько дней от сотрудничества с Huawei отказались Google (на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google), Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, Microsoft и другие компании.
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- В Huawei в свою очередь пообещали выпускать обновления безопасности и осуществлять послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
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- 21 мая стало известно, что США отложили введение ограничений в отношении Huawei на 90 дней.
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- Huawei заявила, что готова перевести свои устройства с Android и Windows на собственную операционную систему уже в этом году.
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- Компания также попросила ускорить рассмотрение судебного иска против правительства США, поданного в марте 2019 года за принятие закона, ограничивающего её бизнес в США. Вместе с этим китайские власти заявили об ответных мерах – создании «чёрного списка» иностранных компаний и частных лиц, которые наносят ущерб национальным интересам Китая.