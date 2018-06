Tesla нарастила производство Model 3 до 3500 автомобилей в неделю

Tesla изо всех сил пытается выйти на производство пяти тысяч Model 3 в неделю. По крайней мере, именно такую цифру с самого начала Илон Маск обещал всем, в том числе и инвесторам. Похоже, что ситуация с наращиванием объёмов постепенно улучшается, хотя компании предстоит сделать ещё очень много.

Согласно письму Маска, отправленному по электронной почте сотрудникам Tesla, компания уже вышла на производство 500 автомобилей Model 3 в день или примерно 3500 единиц в неделю.

Amazing work by Tesla team. Built entire new general assembly line in 3 weeks w minimal resources. Love u guys so much! Pic of 1st Model 3 dual motor performance coming off the line … pic.twitter.com/Xr55P3fmGd

— Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2018