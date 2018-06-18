Tesla нарастила производство Model 3 до 3500 автомобилей в неделю

Tesla изо всех сил пытается выйти на производство пяти тысяч Model 3 в неделю. По крайней мере, именно такую цифру с самого начала Илон Маск обещал всем, в том числе и инвесторам. Похоже, что ситуация с наращиванием объёмов постепенно улучшается, хотя компании предстоит сделать ещё очень много.

Согласно письму Маска, отправленному по электронной почте сотрудникам Tesla, компания уже вышла на производство 500 автомобилей Model 3 в день или примерно 3500 единиц в неделю.

Amazing work by Tesla team. Built entire new general assembly line in 3 weeks w minimal resources. Love u guys so much! Pic of 1st Model 3 dual motor performance coming off the line … pic.twitter.com/Xr55P3fmGd — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2018

«Это потрясающе! Производственные объёмы Model 3 теперь превышают 500, а на некоторых сборочных линиях – уже почти 700 автомобилей. Поздравляю всех с таким результатом!», – написал Илон Маск.

На своей странице в Twitter глава Tesla также поделился новостью о том, что первая модифицированная версия Model 3, оборудованная двумя электрическими моторами, уже выпущена. Производственная линия для неё была построена за три недели, использовано минимум ресурсов.

Тем не менее, Маск отметил, что некоторые этапы производства на сборочных линиях всё ещё нуждаются в радикальных улучшениях. Он будет находиться на заводе Tesla во Фримонте, чтобы лично контролировать весь процесс. Ранее сообщалось, что Tesla начнёт отправлять электрокары Model 3 на международный рынок в июле этого года, но затем планы снова изменились, и запуск отложили до 2019 года.

Источник: Electrek