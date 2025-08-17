Intel показала чип ARM на техпроцессе 18A, но потом удалила видео

Intel Foundry обнародовала новые материалы о своих продуктах и услугах, среди которых было интересное видео о процессоре ARM собственного изготовления.

Производственное подразделение продемонстрировало референсную систему на чипе Deer Creek Falls, которую Intel называет дизайном «не x86», изготовленным по техпроцессу 18A. Процессор ARM состоит из семи ядер, включает одно производительное ядро, два эффективных и четыре ядра со сверхнизким потреблением энергии. В SoC встроены контроллеры памяти и PCIe, а также встроенные микросхемы PHY от партнеров. Образец демонстрирует гетерогенный дизайн из гибридных ядер и вполне вероятно, что он ляжет в основу каких-то более конкретных разработок. Ранее неофициально стало известно, что главный конкурент Intel, AMD, также ведет разработки чипа ARM для продуктов Microsoft.

Хотя Intel прямо не упомянула, что это именно SoC ARM, позже в видео, в разделе о настройке производительности, упоминается AArch64 — 64-битный вариант ARM ISA. Компания также тизерит набор инструментов для оптимизации производительности, в том числе для ARM, которые бы позволили ее клиентам оптимизировать производительность программного обеспечения на выбранной платформе, а не только на x86 ISA. Это, очевидно, должно было бы заинтересовать потенциальных клиентов Intel Foundry. Вскоре Intel удалила видео со своего канала YouTube, но сайт TechPowerUp сохранил скриншоты.

Хотя техпроцесс 18A не заинтересовал внешних клиентов и фактически был отменен для них, Intel планирует широко использовать его в своих продуктах, даже несмотря на неудачи с выходом годных чипов. Техпроцесс 14A сейчас в большем приоритете, но и он может быть отменен, если заказчики не заинтересуются. По неофициальным данным, такие компании, как Apple и NVIDIA присматриваются к 14A и потенциально могут спасти Intel Foundry.