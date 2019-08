iOS 13 еще не вышла, а Apple уже выпустила бета-версию iOS 13.1

До релиза новой версии мобильной операционной системы iOS 13 осталось ещё около двух недель. Напомним, презентация новых продуктов Apple запланирована на 10 сентября. Как ожидается, в этот день будут представлены смартфоны iPhone 11 и операционная система iOS 13.

Но ещё до фактического релиза iOS 13 компания Apple уже работает над iOS 13.1 и даже выпустила бета-версию этой ОС. И хотя такая ситуация выглядит необычной, она всё же имеет смысл. Судя по всему, разработчики Apple не успевают закончить все запланированные функции и возможности к сроку релиза финальной версии iOS 13. Вероятно, часть возможностей будет анонсирована, а фактически появится (или будет доработана) уже с выходом версии iOS 13.1.

Yes, it’s really iOS 13.1 beta. Enjoy your testing! pic.twitter.com/Dl6R6A0GJ3

— Rene Ritchie (@reneritchie) August 27, 2019