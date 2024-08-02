iPhone в стагнации, но спас iPad: Apple отчиталась о рекордном квартальном доходе в $86 млрд

В третьем квартале 2024 финансового года Apple установила рекорд с доходом в $85,8 млрд (на 5% больше, чем в соответствующий период прошлого года), тогда как чистая прибыль достигла $21,45 млрд.

Продажи iPhone, который сталкивается с высокой конкуренцией в Китае со стороны местных производителей, упали в стране на 6%, тогда как MacBook Air и iPad отметились ростом — большинство китайских покупателей были новыми для Apple, а это значит, что компания все еще способна привлекать «свежую» клиентскую базу

В то же время гендиректор компании Тим Кук отметил, что iPhone все еще лидер по продажам на городском рынке Китая и это важно, потому что жители городов, как правило, имеют более высокие доходы.

Что касается общих показателей, то продажи iPhone снизились на 1%, тогда как Mac и iPad выросли на 2% и 24% соответственно (последнего показателя удалось достичь благодаря дебюту новых моделей).

iPhone все еще остается важнейшим направлением для Apple, на которое приходится около 46% от общего объема продаж компании в течение квартала.

«На постоянной основе мы росли из года в год. Мы смотрим на это с операционной точки зрения», — говорит генеральный директор Apple Тим Кук.

Основные показатели дохода Apple в третьем квартале

Общий доход: $85,78 млрд

Чистая прибыль: $21,45 млрд

iPhone: $39,30 млрд

Mac: $7,01 млрд

iPad: $7,16 млрд

Носимые устройства, предметы для дома и аксессуары: $8,10 млрд

Услуги: $24,21 млрд

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