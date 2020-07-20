Изображение: обновлённый блок основной камеры складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2





Очередная утечка от Ice Universe позволяет нам взглянуть на готовящийся к выходу складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2. К сожалению, опубликованное изображение имеет низкое качество. Похоже, что его просто увеличили из маленькой картинки, потому детали размыты. Тем не менее, оно позволяет оценить внешний вид камеры смартфона, а также наличие золотистого варианта раскраски.

Опубликованное Ice Universe изображение указывает, что преемник прошлогоднего Samsung Galaxy Fold получит обновлённый блок основной камеры. Он заметно выступает над задней панелью корпуса и имеет достаточно крупные объективы. В этой утечке ничего не говорится о технических характеристиках камеры, однако ранее сообщалось, что Galaxy Fold 2 получит такой же блок камеры, который использовался в модели Galaxy S20 Plus, включая 64-мегапиксельный телефото модуль.

A slightly clearer version, but still blurry. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2020

Судя по всему, общий форм-фактор смартфона Samsung Galaxy Fold 2 не претерпел изменений по сравнению с предшественником. Предыдущие слухи утверждали, что новинка получит более крупный дисплей, диагональ экрана в раскрытом виде увеличится с 7,3 дюйма (в модели первого поколения) до 7,7 или даже до 8 дюймов. Также она из предыдущих утечек утверждала, что новая версия будет предлагаться по более доступной цене и с меньшей ёмкостью встроенного хранилища. Удешевление конструкции может помочь в продвижении устройств в складном форм-факторе. Напомним, предыдущая версия Samsung Galaxy Fold изначально стоила $1980.

Источник: The Verge