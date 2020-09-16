Kantar представила рейтинг самых популярных в Украине сайтов за август 2020 года [инфографика]





Исследовательская компания Kantar опубликовала рейтинг самых популярных в Украине сайтов за август 2020 года. Пятерка лидеров остается неизменной — это Google, Youtube, Facebook, Wikipedia и Rozetka.ua.

Однако приближение осеннего сезона и нового учебного года привело к тому, что украинцы активнее обычного готовились к дождливым дням и школе и искали товары в маркетплейсах, что позволило Prom.ua и Bigl.ua увеличить охват и подняться выше в рейтинге самых популярных сайтов Украины.

За летний сезон отпусков общий охват новостных порталов несколько снизились, но интернет-пользователи продолжают и дальше следить за новостями в Украине и мире. Самыми популярными новостными ресурсами в августе стали Pravda.com.ua, 24tv.ua, Tsn.ua, Unian.net. Несмотря на мобильную направленность мессенджеров Viber и Telegram их сайты также весьма популярны у пользователей десктопных устройств — оба ресурса вошли в Топ-20 на 14 и 17 месте соответственно.

Отметим, что в исследовании Kantar CMeter используются данные desktop и mobile интернет-пользователей в возрасте 14-70 лет. Исследование объединяет данные из трех источников: интегрированные в сайты счетчики; установленные в фрейме баннерной сети счетчики и респонденты с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar на телефонах, наряду со стандартными показателями (просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респондента).

Источник: Kantar