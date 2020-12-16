«Киевстар» выпустил новый сезон курса по мобильной грамотности «Смартфон для родителей»

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В рамках социального проекта «Смартфон для родителей» мобильный оператор «Киевстар» создал новую серию образовательных видеоуроков для людей элегантного возраста. Короткие ролики помогут узнать, как оплачивать полезные услуги в интернете, какие базовые принципы онлайн-безопасности в смартфоне и как пользоваться социальными сетями.

За год существования инициативы портал посетило более 120 000 уникальных пользователей, а обучающие видео собрали более 100 000 просмотров на YouTube. Проект поддержали в Министерстве цифровой трансформации Украины, а в феврале 2020 года разместили образовательный курс на национальной платформе «Дія. Цифрова освіта». Также «Смартфон для родителей» получил самую престижную премию Европы в области коммуникаций — European Excellence Awards. А на прошлой неделе инициатива попала в шорт-лист Effie Awards Ukraine.

Образовательный проект был основан Киевстар в сентябре 2019 года, главная миссия инициативы — помочь старшему поколению научиться полноценно использовать современные мобильные телефоны. А также преодолеть цифровой разрыв между поколениями и развенчать возрастные стереотипы относительно использования современных технологий.

«Карантин и социальное дистанцирование показали большое количество проблем, связанных с отсутствием доступа к цифровым решениям для людей элегантного возраста. Сейчас как никогда необходимо поддерживать людей старшего поколения и помогать им овладеть смартфоном, который может значительно облегчить жизнь». — отметила Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

«Смартфон для родителей» содержит интерактивные видеоуроки, которые помогут пенсионерам узнать обо всех возможностях смартфона и овладеть необходимыми онлайн-сервисами. Благодаря курсу каждый желающий может бесплатно узнать, как устанавливать различные полезные приложения на смартфон, как настраивать мобильный интернет, общаться с родными в мессенджерах, отправлять аудио и видеосообщения, записываться к врачу онлайн, или просто слушать любимую музыку. Пользователи любого мобильного оператора могут бесплатно посмотреть образовательный сериал на официальном сайте batky.kyivstar.ua.

Сейчас на портале онлайн-школы уже доступны новые видео о том, как пополнять мобильный счет онлайн, оплачивать товары на сайтах, заказывать и сравнивать цены на лекарства в интернете. Вскоре на сайте появятся видеоуроки о пользовании самыми популярными социальными сетями и о том, как не попасть на крючок мобильных мошенников.

Источник: Киевстар