Новости
«Киевстар» выпустил новый сезон курса по мобильной грамотности «Смартфон для родителей»

«Киевстар» выпустил новый сезон курса по мобильной грамотности «Смартфон для родителей»

«Киевстар» выпустил новый сезон курса по мобильной грамотности «Смартфон для родителей»


В рамках социального проекта «Смартфон для родителей» мобильный оператор «Киевстар» создал новую серию образовательных видеоуроков для людей элегантного возраста. Короткие ролики помогут узнать, как оплачивать полезные услуги в интернете, какие базовые принципы онлайн-безопасности в смартфоне и как пользоваться социальными сетями.

За год существования инициативы портал посетило более 120 000 уникальных пользователей, а обучающие видео собрали более 100 000 просмотров на YouTube. Проект поддержали в Министерстве цифровой трансформации Украины, а в феврале 2020 года разместили образовательный курс на национальной платформе «Дія. Цифрова освіта». Также «Смартфон для родителей» получил самую престижную премию Европы в области коммуникаций — European Excellence Awards. А на прошлой неделе инициатива попала в шорт-лист Effie Awards Ukraine.

Образовательный проект был основан Киевстар в сентябре 2019 года, главная миссия инициативы — помочь старшему поколению научиться полноценно использовать современные мобильные телефоны. А также преодолеть цифровой разрыв между поколениями и развенчать возрастные стереотипы относительно использования современных технологий.

«Карантин и социальное дистанцирование показали большое количество проблем, связанных с отсутствием доступа к цифровым решениям для людей элегантного возраста. Сейчас как никогда необходимо поддерживать людей старшего поколения и помогать им овладеть смартфоном, который может значительно облегчить жизнь». — отметила Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

«Смартфон для родителей» содержит интерактивные видеоуроки, которые помогут пенсионерам узнать обо всех возможностях смартфона и овладеть необходимыми онлайн-сервисами. Благодаря курсу каждый желающий может бесплатно узнать, как устанавливать различные полезные приложения на смартфон, как настраивать мобильный интернет, общаться с родными в мессенджерах, отправлять аудио и видеосообщения, записываться к врачу онлайн, или просто слушать любимую музыку. Пользователи любого мобильного оператора могут бесплатно посмотреть образовательный сериал на официальном сайте batky.kyivstar.ua.

Сейчас на портале онлайн-школы уже доступны новые видео о том, как пополнять мобильный счет онлайн, оплачивать товары на сайтах, заказывать и сравнивать цены на лекарства в интернете. Вскоре на сайте появятся видеоуроки о пользовании самыми популярными социальными сетями и о том, как не попасть на крючок мобильных мошенников.

Источник: Киевстар

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить