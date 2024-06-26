Китайский «Чанье-6» доставил на Землю первые образцы грунта с обратной стороны Луны

Космический корабль «Чанье-6» успешно приземлился во Внутренней Монголии, доставив на Землю первые в истории образцы грунта и горных пород с обратной стороны Луны.

Си Цзиньпин поздравил Национальное космическое управление Китая, назвав событие «выдающимся достижением в усилиях страны стать космической и технологической державой», сообщает Associated Press.

«Чанье-6» высадился на Луне 2 июня, но не без проблем. Поскольку, это обратная сторона, сама Луна блокирует радиосигналы, поэтому миссии пришлось полагаться на ранее запущенные китайские лунные спутники, которые несколько облегчили процесс установки связи.

После «прилунения» в бассейне ударного кратера Эйткен зонд использовал буровые инструменты и роботизированную руку чтобы «захватить» образцы почвы и горных пород. Он также доставил полезные грузы Европейского космического агентства, Франции и Италии, предназначенные для «научных исследований».

Сам кратер Эйткен, вероятно, образовался примерно 4,26 миллиарда лет назад — и лишь один из ряда ударных кратеров, образованных в результате древних столкновений. Ожидается, что полученные из них образцы помогут ученым лучше понять рельеф пока незнакомой обратной стороны Луны и, вероятно, прольют свет на раннюю историю спутника и Земли.

«Это важно для понимания происхождения жизни на Земле», — написала некоммерческая организация The Planetary Society в сообщении о «Чанье-6» в начале этого года, ссылаясь на теорию о том, что астероиды могли нести воду и органические материалы на Землю во время «тяжелой бомбардировки».

Миссия «Чанье-6» — также важный для Китая этап в гонке за установление глобального присутствия человека на Луне.

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Следующий космический корабль «Чанье-7» планируют отправить на Луну в 2026 году — для поиска воды и других ресурсов, которые могли бы потенциально поддерживать долгосрочные миссии. NASA также хочет отправить первых людей к южному полюсу Луны в 2026 году в рамках своей миссии Artemis III.