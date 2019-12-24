Минцифры провело исследование цифровых навыков украинцев: 38% граждан страны находятся на уровне «ниже среднего», а 15% вообще не обладают ими

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Во время анонса образовательной платформы цифровой грамотности «Дія: Цифрова освіта» заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан представила результаты первого в Украине социологического исследования цифровых навыков украинцев. В ходе исследования выяснилось, что более половины украинцев (53,5%) находятся ниже отметки «средний уровень» в вопросах цифровой грамотности.

Полную версию исследования можно загрузить по следующей ссылке, мы же приведем самые интересные результаты.

Вообще не обладают цифровыми навыками 15,1% украинцев, а низким уровнем цифровых навыков располагают 37,9% граждан страны. Треть (34%) украинцев в возрасте 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в Интернете, а среди молодежи в возрасте 10-17 лет — 55,5% граждан становились жертвами онлайн-мошенничества. Наиболее незащищенными сегментами в интeрнете является молодежь до 16 лет и люди старше 60 лет.

Под «цифровыми навыками» подразумевается четыре параметра: информационные, коммуникационные, поиск решения проблемы и программного обеспечения. По результатам исследования, чаще всего цифровыми навыками владеет молодежь в возрасте 10-17 лет, она получила долю 61,6% в категории «выше среднего».

В целом по Украине 25,5% населения имеют навыки в этих четырех категориях. При этом на временно неподконтрольных территориях уровень цифровых навыков «ниже среднего» составляет 58,1%. Также в Минцифре исследовали инклюзивные группы, к примеру, среди людей с нарушением слуха 32,4% имеют уровень цифровых навыков «выше среднего».

Кроме этого был проведен опрос о заинтересованности в обучении цифровыми навыками. Так, больше всего в подобных знаниях заинтересованы две группы — люди с нарушением слуха (65%) и молодежь в возрасте 10-17 лет (67,5%). Всего же 47% украинцев в той или иной мере хотят улучшить свои цифровые навыки.

Во время сбора данных выборочная совокупность населения в возрасте 18-70 лет составила 1800 людей. Молодь в возрасте 10-17 лет опрашивали через анкеты — выборочная совокупность — 859 людей. Выборочная совокупность людей с проблемами слуха составила 219 людей, их опрашивали через анкеты.

Источник: «Дія: Цифрова освіта»