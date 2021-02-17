Міндовкілля запустило чат-бот SaveEcoBot — для скарг на забруднення повітря, води або ґрунту, несанкціоноване сміттєзвалище та шумове забруднення





В екологічному чат-боті SaveEcoBot, який доступний в Telegram та Viber, запрацював новий сервіс «Скарги на забруднення», повідомили в пресслужбі Міндовкілля.

Сервіс розробила ГО «SaveDnipro» у співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Держпродспоживслужбою та Державною екологічною інспекцією України.

Новий інструмент дозволяє у декілька кліків поскаржитися на наднормове забруднення повітря, води або ґрунту, несанкціоноване сміттєзвалище чи навіть шумове забруднення.

«Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скиду промислових стоків у річку або ж виявили несанкціоноване сміттєзвалище, можете, не полишаючи місце порушення, подати звернення через чат-бот Save Eco Bot. Така скарга надходить до Держекоінспекції і є підставою для проведення позапланової перевірки, за результатами якої розраховуються збитки, порушникам пред’являються штрафи та надаються приписи щодо усунення порушень», — пояснив Голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Скориставшись застосунком, «у кілька кліків» можна сформувати скаргу за шаблоном, в якому вже враховано всі формальності, та відправити її для реагування до відповідної інстанції:

Державної екологічної інспекції України.

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Органів місцевої влади (обласних державних адміністрацій та обласних рад).

Для підтвердження скарги в чат-боті також можна прикріпити фото виявленого екопорушення.