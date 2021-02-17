Міндовкілля запустило чат-бот SaveEcoBot — для скарг на забруднення повітря, води або ґрунту, несанкціоноване сміттєзвалище та шумове забруднення
В екологічному чат-боті SaveEcoBot, який доступний в Telegram та Viber, запрацював новий сервіс «Скарги на забруднення», повідомили в пресслужбі Міндовкілля.
Сервіс розробила ГО «SaveDnipro» у співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Держпродспоживслужбою та Державною екологічною інспекцією України.
Новий інструмент дозволяє у декілька кліків поскаржитися на наднормове забруднення повітря, води або ґрунту, несанкціоноване сміттєзвалище чи навіть шумове забруднення.
«Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скиду промислових стоків у річку або ж виявили несанкціоноване сміттєзвалище, можете, не полишаючи місце порушення, подати звернення через чат-бот Save Eco Bot. Така скарга надходить до Держекоінспекції і є підставою для проведення позапланової перевірки, за результатами якої розраховуються збитки, порушникам пред’являються штрафи та надаються приписи щодо усунення порушень», — пояснив Голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
Скориставшись застосунком, «у кілька кліків» можна сформувати скаргу за шаблоном, в якому вже враховано всі формальності, та відправити її для реагування до відповідної інстанції:
- Державної екологічної інспекції України.
- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- Органів місцевої влади (обласних державних адміністрацій та обласних рад).
Для підтвердження скарги в чат-боті також можна прикріпити фото виявленого екопорушення.
«Велика кількість скарг, які надходили до Держекоінспекції, на жаль, не розглядалися через порушення вимог до їх оформлення. Виконуючи вимоги законодавства, державні службовці були зобов’язані їх відхиляти. Запущений сервіс дозволяє людям не думати про форми, а без зайвих складнощів повідомити про порушення», — наголосив заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на прес-конференції в Укрінформ.