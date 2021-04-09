На антарктичній станції «Академік Вернадський» встановили нову супутникову тарілку — швидкість інтернету збільшилася у 8 разів
Обладнання до 25-річчя антарктичної станції «Академік Вернадський» закупила українська компанія MacPaw, відома своїми утилітами для macOS та iOS (Setapp, CleanMyMac, Gemini 2 та ін).
До цього часу дослідникам станції «Академік Вернадський» доводилось відповідати жорстким обмеженням використання інтернету. Загальний обсяг трафіку на дослідницькій базі за місяць складав 30 ГБ з максимальною швидкістю до 500 Кбіт/с.
В рамках ініціативи MacPaWCares українська компанія подарувала станції нову супутникову антену General Dynamics. Після встановлення антени швидкість підключення до Інтернету на станції збільшилася у 8 разів, повідомляє MacPaw на свої сторінці у Facebook.
MacPaw і раніше допомагала українським полярникам. Зокрема за свої кошти компанія купила та передала станції:
- захищені ноутбуки для екстремальних умов
- супутникову тарілку та Wi-Fi-маршрутизатор
- комплектуючі для ПК та дослідницького обладнання
- кавомашину
- Україна отримала свою антарктичну станцію «Академік Вернадський» 6 лютого 1996 року на підставі міжурядового Меморандуму про передачу Україні британської антарктичної станції «Фарадей». Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови та це єдина українська антарктична станція.
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- «Академік Вернадський» проводить досліджень за всіма напрямами природничих наук: науки про Землю (геофізика, фізика атмосфери, метеорологія та кліматологія, космічні дослідження) та науки про життя (біологія, медицина, екологія). Станція є системою з власною інфраструктурою, яка забезпечує її функціонування протягом усього року. Цілий рік на станції працюють 11-13 полярників.