На антарктичній станції «Академік Вернадський» встановили нову супутникову тарілку — швидкість інтернету збільшилася у 8 разів

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Обладнання до 25-річчя антарктичної станції «Академік Вернадський» закупила українська компанія MacPaw, відома своїми утилітами для macOS та iOS (Setapp, CleanMyMac, Gemini 2 та ін).

До цього часу дослідникам станції «Академік Вернадський» доводилось відповідати жорстким обмеженням використання інтернету. Загальний обсяг трафіку на дослідницькій базі за місяць складав 30 ГБ з максимальною швидкістю до 500 Кбіт/с.

В рамках ініціативи MacPaWCares українська компанія подарувала станції нову супутникову антену General Dynamics. Після встановлення антени швидкість підключення до Інтернету на станції збільшилася у 8 разів, повідомляє MacPaw на свої сторінці у Facebook.

MacPaw і раніше допомагала українським полярникам. Зокрема за свої кошти компанія купила та передала станції:

захищені ноутбуки для екстремальних умов

супутникову тарілку та Wi-Fi-маршрутизатор

комплектуючі для ПК та дослідницького обладнання

кавомашину