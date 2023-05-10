На четырех спутниках Урана, вероятно, находятся подходящие для жизни океаны

Астрономы повторно изучали данные космического зонда NASA «Вояджер-2», пролетавшего мимо Урана в 1980-х годах, и пришли к выводу, что 4 из 27 ныне известных спутников планеты могут скрывать океанские воды под своим ледяным покровом.

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Предварительно исследователи NASA предполагали, что Титания (крупнейший спутник Урана диаметром 1580 километров) может быть достаточно большой для удержания необходимого количества тепла, которое образуется в результате распада радиоактивных элементов. Но остальные три спутника считались недостаточно габаритными для этого.

Для того чтобы проверить эту гипотезу, команда построила компьютерную модель, которая взяла во внимание результаты миссий NASA «Галилео», «Кассини», Dawn («Рассвет») и New Horizons («Новые горизонты»)», каждая из которых открыла океанские миры и отправила данные о химическом составе и геологии спутника Сатурна Энцелада, Плутона и его спутника Харона, а также карликовой планеты Цереры.

Учитывая, насколько «пористым» было внешнее покрытие спутников Урана, исследование показало, что они обеспечивают достаточную изоляцию для удержания внутреннего тепла, необходимого для существования океанов. Фактически океаны Титании и Оберона могут иметь подходящую температуру для поддержания жизни. Из всех пяти крупнейших спутников планеты, только Миранда, согласно моделированию, считалась слишком маленькой для удержания тепла, которое бы предотвратило замерзание водоема.

Кроме тепла, существование океанов может поддерживаться наличием аммиака и хлоридов, действующих как антифриз.

Эта информация должна помочь разработчикам миссий в создании спектрометров для изучения спутников, а также инструментов, которые будут искать электрические токи, влияющие на их магнитное поле (что, как правило, является лучшим способом найти глубокий океан, как это сделали ученые миссии «Галилео» на спутнике Юпитера в Европе).

«Что касается малых тел – карликовых планет и спутников – планетологи раньше находили доказательства существования океанов в нескольких маловероятных местах, включая карликовую планету Цереру и Плутон, а также спутник Сатурна Мимас. Но, как действуют механизмы, мы не совсем понимали», – говорит Джули Кастильо-Рогез из Лаборатории реактивного движения NASA.

Исследование было опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба подробно показал кольцевую систему Урана, зафиксировав 11 из 13 колец. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа оказалась настолько чувствительной, что увидела два глубоких пылевых кольца планеты. Ранее их удалось зафиксировать только двум аппаратам – «Вояджеру-2» и обсерватории Кека с передовой адаптивной оптикой.

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Источник: NASA