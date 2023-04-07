«Уран еще никогда не выглядел так хорошо». Телескоп Джеймса Уэбба детально показал кольцевую систему ледяного гиганта

В Солнечной системе своими кольцами прежде всего известен Сатурн, однако Урану тоже есть чем похвастаться. У ледяного гиганта имеется 13 колец – 11 из них (9 основных и 2 более темных пылевых) четко видны на последнем изображении, которое сделал телескоп Джеймса Уэбба.
Некоторые кольца Урана настолько яркие, что сливаются на снимке – однако удивительнее всего то, что камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) оказалась настолько чувствительной, что зафиксировала два самых глубоких пылевых кольца планеты. Ранее их удалось увидеть только двум аппаратам – «Вояджеру-2», пролетавшему мимо гиганта в 1986 году, и обсерватории Кека с передовой адаптивной оптикой.
Однако «Вояджер-2» увидел планету как инертную голубую мраморную массу без четких границ – а фото JWST раскрывает больше уникальных деталей ледяного гиганта. Его камера ближнего инфракрасного диапазона хорошо подходит для захвата изображений очень слабых объектов – коронографы NIRCam блокируют любой свет, поступающий от более ярких объектов поблизости, поэтому инструмент может похвастаться большей чувствительностью и способностью «видеть» волны с большей длиной.
«Уран еще никогда не выглядел так хорошо», – комментируют в NASA.
Уран имеет уникальную орбиту в Солнечной системе, вращаясь вокруг нашей звезды как бы на боку под углом 90 градусов. Это приводит к экстремальным временам года на планете – когда каждый полюс подвергается постоянному солнечному свету в течение 42 лет, перед тем, как погрузиться в темноту на такое же долгое время.
На северном полюсе Урана весна – на правой стороне изображения видна полярная ледяная шапка, где выделяется большое светлое пятно и несколько ярких облаков. Такие облака типичны для планеты и их можно увидеть в инфракрасном диапазоне; считается, что они связаны со штормовой активностью на ледяном гиганте. Данные, собранные телескопом Уэбба, должны помочь разгадать тайну, почему эта полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами в теплые периоды, но исчезает осенью.
Кроме того, телескоп Уэбба поймал 6 из 27 известных спутников Урана – на фото видны самые яркие из них.
В дальнейшем обсерватория продолжит наблюдение за Ураном – ожидается, что расширенное исследование позволит увидеть еще два более слабых внешних кольца планеты, обнаруженных телескопом Хаббла в 2007 году.
- Телескоп Джеймса Уэбба был запущен в космос в декабре 2021 года, а в середине января 2022 года он достиг рабочей гало-орбиты вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля, и в июле после нескольких месяцев калибровки приборов и юстировки оптики наконец-то взялся за выполнение своей научной программы. Среди основных целей Джеймса Уэбба: атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы.
- В сентябре 2022 года телескоп получил снимки первой экзопланеты — HIP 65426b, гиганта, который, как считается, в несколько раз превышает массу Юпитера – самой большой планеты Солнечной системы. Среди других, зафиксированных обсерваторией объектов – Квинтет Стефана, туманность Южное Кольцо, туманность Киля, Столпы Творения. Телескоп также собрал данные, анализ которых поможет астрономам определить состав атмосферы Марса и его поверхности; сделал самое четкое фото колец Нептуна, снял Юпитер с полярным сиянием, которое в тысячу раз сильнее земного; поработал одновременно с Хабблом, сняв момент столкновения зонда DART с астероидом, а также показал галактики, образовавшиеся примерно через 350 миллионов лет после Большого взрыва.