«Уран еще никогда не выглядел так хорошо». Телескоп Джеймса Уэбба детально показал кольцевую систему ледяного гиганта

В Солнечной системе своими кольцами прежде всего известен Сатурн, однако Урану тоже есть чем похвастаться. У ледяного гиганта имеется 13 колец – 11 из них (9 основных и 2 более темных пылевых) четко видны на последнем изображении, которое сделал телескоп Джеймса Уэбба.

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Некоторые кольца Урана настолько яркие, что сливаются на снимке – однако удивительнее всего то, что камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) оказалась настолько чувствительной, что зафиксировала два самых глубоких пылевых кольца планеты. Ранее их удалось увидеть только двум аппаратам – «Вояджеру-2», пролетавшему мимо гиганта в 1986 году, и обсерватории Кека с передовой адаптивной оптикой.

Однако «Вояджер-2» увидел планету как инертную голубую мраморную массу без четких границ – а фото JWST раскрывает больше уникальных деталей ледяного гиганта. Его камера ближнего инфракрасного диапазона хорошо подходит для захвата изображений очень слабых объектов – коронографы NIRCam блокируют любой свет, поступающий от более ярких объектов поблизости, поэтому инструмент может похвастаться большей чувствительностью и способностью «видеть» волны с большей длиной.

«Уран еще никогда не выглядел так хорошо», – комментируют в NASA.

Уран имеет уникальную орбиту в Солнечной системе, вращаясь вокруг нашей звезды как бы на боку под углом 90 градусов. Это приводит к экстремальным временам года на планете – когда каждый полюс подвергается постоянному солнечному свету в течение 42 лет, перед тем, как погрузиться в темноту на такое же долгое время.

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На северном полюсе Урана весна – на правой стороне изображения видна полярная ледяная шапка, где выделяется большое светлое пятно и несколько ярких облаков. Такие облака типичны для планеты и их можно увидеть в инфракрасном диапазоне; считается, что они связаны со штормовой активностью на ледяном гиганте. Данные, собранные телескопом Уэбба, должны помочь разгадать тайну, почему эта полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами в теплые периоды, но исчезает осенью.

Кроме того, телескоп Уэбба поймал 6 из 27 известных спутников Урана – на фото видны самые яркие из них.

В дальнейшем обсерватория продолжит наблюдение за Ураном – ожидается, что расширенное исследование позволит увидеть еще два более слабых внешних кольца планеты, обнаруженных телескопом Хаббла в 2007 году.