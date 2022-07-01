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NASA работает над роем плавающих микророботов — они будут исследовать океан на спутнике Юпитера и подводные миры других планет

NASA работает над роем плавающих микророботов — они будут исследовать океан на спутнике Юпитера и подводные миры других планет

Один из самых видных концептуальных проектов NASA — SWIM (Sensing With Independent Micro-Swimmers). В его основе лежит идея создания крошечных плавающих роботов для исследования океанов на других астрономических объектах. На этой неделе SWIM успешно завершил первую фазу работ и получил право перейти во второй этап, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

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Подповерхностные океаны на спутниках газовых гигантов числятся одними из более многообещающих локаций для поиска внеземной жизни. Среди фаворитов — спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад, которые, по сути, являются большими ледяными шарами с огромными океанами под толстой наружной ледяной коркой. Океаны не замерзают из-за генерации тепла в недрах спутников под действием приливных сил со стороны Юпитера и Сатурна. Ученые давно выдвинули гипотезу, что в этих водах могут сохраняться самые благоприятные условия для существования инопланетной жизни, и станция Europa Clipper должна выполнить серию близких пролетов в 2030-е годы, чтобы собрать доказательства. Еще две будущие миссии по исследованию спутника Европы — межпланетная станция JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) и посадочный модуль Europa Lander.

В отношении SWIM этот проект является частью программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Мы уже однажды рассказывали об инициативе, когда писали о проекте гигантского радиотелескопа LCRT на обороте Луны. Эта программа была запущена  в 1998 году для стимулирования идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет.  Так вот, SWIM — один из финалистов NIAC 2021.

NASA работает над роем плавающих микророботов — они будут исследовать океан на спутнике Юпитера и подводные миры других планет
Задача криобота SESAME — расплавить поверхностный слой льда и доставить микроработ в подледниковый водный океан.

SWIM предусматривает исследование океана Европы с помощью роя напечатанных на 3D-принтере плавающих клиновидных микроработ длиной около 12 сантиметров и объемом от 60 до 75 см3, способных поддерживать связь между собой с помощью ультразвука. По плану около четырех десятков таких роботов загружаются в транспортный криобот длиной 10 см и диаметром 25 см (его разрабатывают в пределах другого проекта под названием SESAME). Задача этого криобота расплавить поверхностный слой льда и доставить микроработ в подледниковый водный океан. После погружения в океан, эти микроработы будут заниматься всесторонним анализом его свойств измерять температуру, соленость, уровень кислотности и давление, а также будут искать биомаркеры.

На втором этапе команда проекта SWIM получила финансирование $600 тыс. Его продолжительность — два года. За это время разработчики должны выполнить комплекс задач — включая изготовление и тестирование прототипа, включающее проверку связи между роботами и разработку модели системы для управления группировкой роботов.


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