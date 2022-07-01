NASA работает над роем плавающих микророботов — они будут исследовать океан на спутнике Юпитера и подводные миры других планет

Один из самых видных концептуальных проектов NASA — SWIM (Sensing With Independent Micro-Swimmers). В его основе лежит идея создания крошечных плавающих роботов для исследования океанов на других астрономических объектах. На этой неделе SWIM успешно завершил первую фазу работ и получил право перейти во второй этап, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Подповерхностные океаны на спутниках газовых гигантов числятся одними из более многообещающих локаций для поиска внеземной жизни. Среди фаворитов — спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад, которые, по сути, являются большими ледяными шарами с огромными океанами под толстой наружной ледяной коркой. Океаны не замерзают из-за генерации тепла в недрах спутников под действием приливных сил со стороны Юпитера и Сатурна. Ученые давно выдвинули гипотезу, что в этих водах могут сохраняться самые благоприятные условия для существования инопланетной жизни, и станция Europa Clipper должна выполнить серию близких пролетов в 2030-е годы, чтобы собрать доказательства. Еще две будущие миссии по исследованию спутника Европы — межпланетная станция JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) и посадочный модуль Europa Lander.

В отношении SWIM этот проект является частью программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Мы уже однажды рассказывали об инициативе, когда писали о проекте гигантского радиотелескопа LCRT на обороте Луны. Эта программа была запущена в 1998 году для стимулирования идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. Так вот, SWIM — один из финалистов NIAC 2021.

SWIM предусматривает исследование океана Европы с помощью роя напечатанных на 3D-принтере плавающих клиновидных микроработ длиной около 12 сантиметров и объемом от 60 до 75 см3, способных поддерживать связь между собой с помощью ультразвука. По плану около четырех десятков таких роботов загружаются в транспортный криобот длиной 10 см и диаметром 25 см (его разрабатывают в пределах другого проекта под названием SESAME). Задача этого криобота — расплавить поверхностный слой льда и доставить микроработ в подледниковый водный океан. После погружения в океан, эти микроработы будут заниматься всесторонним анализом его свойств — измерять температуру, соленость, уровень кислотности и давление, а также будут искать биомаркеры.

На втором этапе команда проекта SWIM получила финансирование $600 тыс. Его продолжительность — два года. За это время разработчики должны выполнить комплекс задач — включая изготовление и тестирование прототипа, включающее проверку связи между роботами и разработку модели системы для управления группировкой роботов.