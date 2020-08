Netflix начал тестировать функцию Shuffle Play, которая предлагает пользователям «случайно выбранные» фильмы и сериалы

Стриминговый сервис Netflix довольно часто тестирует новые функции на ограниченном числе пользователей, чтобы в реальных условиях выяснить необходимость внедрения ее для в финальную версию приложения. Одним из последних экспериментов, который в итоге стал доступен всем пользователям, стала возможность изменения скорости воспроизведения. Теперь же в Netflix начали тестировать «Случайное воспроизведение» (Shuffle Play).

Кнопка Shuffle Play может появиться в одноим из трех следующих мест: под окном выбора профиля, на стартовом экране с перечнем фильмов и сериалов или в боковом меню телевизора в случае использования приложения для Smart TV. При этом в последнем случае кнопка может называться не Shuffle Play, а Play Something.

