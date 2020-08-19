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Netflix начал тестировать функцию Shuffle Play, которая предлагает пользователям «случайно выбранные» фильмы и сериалы

Netflix начал тестировать функцию Shuffle Play, которая предлагает пользователям «случайно выбранные» фильмы и сериалы

Netflix начал тестировать функцию Shuffle Play, которая предлагает пользователям «случайно выбранные» фильмы и сериалы


Стриминговый сервис Netflix довольно часто тестирует новые функции на ограниченном числе пользователей, чтобы в реальных условиях выяснить необходимость внедрения ее для в финальную версию приложения. Одним из последних экспериментов, который в итоге стал доступен всем пользователям, стала возможность изменения скорости воспроизведения. Теперь же в Netflix начали тестировать «Случайное воспроизведение» (Shuffle Play).

Кнопка Shuffle Play может появиться в одноим из трех следующих мест: под окном выбора профиля, на стартовом экране с перечнем фильмов и сериалов или в боковом меню телевизора в случае использования приложения для Smart TV. При этом в последнем случае кнопка может называться не Shuffle Play, а Play Something.

В Netflix уже подтвердили тестирование новой функции, заявив, что таким образом дают пользователям возможность «быстро и легко найти контент, соответствующий их вкусам» без траты времени на муки выбора.

Естественно, речь не идет о совершенно случайной «рулетке», сервис будет предлагать в этом режимы фильмы и сериалы на основе истории просмотров. Таким образом пользователь действительно сможет получить «потенциальную жемчужину», мимо которой все время проходил раньше.

Источник: Engadget

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