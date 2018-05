Nintendo выпустила зарядную подставку для Switch, цена аксессуара – $20

Компания Nintendo постепенно расширяет перечень аксессуаров для своей игровой консоли Switch. Игрокам предлагается подставка, выполняющая по совместительству роль зарядной станции.

Благодаря такой подставке пользователь сможет одновременно играть на консоли, расположив её на поверхности стола, и одновременно осуществлять подзарядку аккумулятора, не путаясь при этом в проводах. При этом подставка является настраиваемой, что позволяет найти наиболее удобный угол для взаимодействия с устройством.

Enjoy longer play sessions with a new adjustable charging stand for #NintendoSwitch, available on July 13! https://t.co/B7nIHbFOpM pic.twitter.com/PPQnWyUutc

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 мая 2018 г.