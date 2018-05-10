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Nintendo выпустила зарядную подставку для Switch, цена аксессуара – $20
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Nintendo выпустила зарядную подставку для Switch, цена аксессуара – $20

Nintendo выпустила зарядную подставку для Switch, цена аксессуара – $20

Компания Nintendo постепенно расширяет перечень аксессуаров для своей игровой консоли Switch. Игрокам предлагается подставка, выполняющая по совместительству роль зарядной станции.

Благодаря такой подставке пользователь сможет одновременно играть на консоли, расположив её на поверхности стола, и одновременно осуществлять подзарядку аккумулятора, не путаясь при этом в проводах. При этом подставка является настраиваемой, что позволяет найти наиболее удобный угол для взаимодействия с устройством.

Новая подставка с интегрированным зарядным устройством для игровой консоли Nintendo Switch поступит в продажу с 13 июля по цене $20.

Источник: Engadget

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