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Компания Nintendo решила провести отдельную презентацию следующего большого обновления игры Animal Crossing: New Horizons. Она запланирована на 15 октября. Как сообщается в Twitter-аккаунте Animal Crossing, поклонников ожидает 20 минут анонсов и новостей о том, чего следует ожидать игрокам в ноябре.

[Announcement]

The #AnimalCrossing: New Horizons Direct will air on Oct. 15 at 7am PT! Tune in for roughly 20 minutes of information about the content coming to Animal Crossing: New Horizons in November. #ACNH pic.twitter.com/gc7rfFoxpk — Isabelle (@animalcrossing) October 6, 2021

Игра Animal Crossing: New Horizons испытывает некоторую нехватку нового контента. В то время как сезонные предметы, используемые для украшения островов деревенских жителей, добавляются регулярно, новые события запускаются намного реже. В этом году поклонники увидели лишь 3 новых события: вечеринку Festivale, которая прошла в январе, а также May Day и National Museum Day, которые прошли в мае. Чтобы игроки не скучали, Animal Crossing: New Horizons представила множество перекрёстных событий с участием персонажей Sanrio и предметов Mario.

Будущее обновление, запланированное на ноябрь, похоже, содержит долгожданное кафе. В предыдущих играх Animal Crossings кафе было местом, где можно было непринужденно болтать с сельскими жителями в нерабочее время, а также можно было игрокам работать в обмен на кофейные зёрна и мебель.

Презентация New Horizons Direct начнётся 15 октября в 17:00 по Киевскому времени.

Источник: The Verge