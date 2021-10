Компания Nintendo решила провести отдельную презентацию следующего большого обновления игры Animal Crossing: New Horizons. Она запланирована на 15 октября. Как сообщается в Twitter-аккаунте Animal Crossing, поклонников ожидает 20 минут анонсов и новостей о том, чего следует ожидать игрокам в ноябре.

The #AnimalCrossing: New Horizons Direct will air on Oct. 15 at 7am PT! Tune in for roughly 20 minutes of information about the content coming to Animal Crossing: New Horizons in November. #ACNH pic.twitter.com/gc7rfFoxpk

— Isabelle (@animalcrossing) October 6, 2021